Uçak kaptanından gecikme anonsu: Her şey çok güzel olacak

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda uçağın kaptanı gecikme için özür dilediği yolculara "Her şey çok güzel olacak" diyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda uçağın kaptanı gecikme için özür dilediği yolculara "Her şey çok güzel olacak" dedi.

Kaptanın videoya yansıyan konuşması şöyle: "Kaptanınız konuşuyor. Uçağımızın geç gelmesinden kaynaklı gecikme için özür diler anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederim. Şu anda kapımızı kapattık ve birkaç dakika içinde uçuşumuza başlayacağız. Uçuşumuz yaklaşık 35 dakika sürecek. Keyifli bir uçuş geçirmeniz dileğiyle. Bugün her şey çok güzel olacak efendim."

​