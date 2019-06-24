Yusuf Güney: Bana ister 'yalaka' deyin ister 'yandaş', duruşumu, çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım

AK Partili Binali Yıldırım ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Güney, şunları yazdı:
"Tek amacı hizmet olan, saygısını, terbiyesini, üslubunu, duruşunu, çizgisini bozmayan Sayın Binali Yıldırım... Siz hiçbir zaman makam mevkici olmadınız. Nerede olsa halkınız için göreve hazırsınız ve bizler de her daim sizlerin yanınızdayız. Bana ister yalaka deyin, ister yandaş. Duruşumu, çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım. Saygılar dilerim."
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Tek amacı hizmet olan ! Saygısını , Terbiyesini , Uslubunu , Duruşunu Çizgisini bozmayan Syn Binali YILDIRIM Siz hiçbir zaman makam mevkici olmadınız nerede olsa halkınız için Göreve hazırsınız ve Bizlerde her daim sizlerin yanınızdayız .. Bana ister yalaka deyin ister yandaş Duruşumu çizgimi hiçbir zaman bozmayacagım .. Saygılar dilerim
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