Tuğçe Kazaz: İmamoğlu'nun başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır

Kazaz şu görüşü dile getirdi:
"Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Fakat daha önce de belirttiğim gibi başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır. Maskeler düştükçe maksadın İstanbul Belediye Başkanlığı olmadığını ve amacın çok daha farklı olduğunu hep beraber göreceğiz."
Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Fakat daha önce de belirttiğim gibi başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır. Maskeler düştükçe maksadın İstanbul Belediye Başkanlığı olmadığını ve amacın çok daha farklı olduğunu hep beraber göreceğiz. https://t.co/95oFnOd7bb— Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) June 23, 2019
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