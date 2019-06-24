Tuğçe Kazaz: İmamoğlu'nun başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır

Eski manken Tuğçe Kazaz dün yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır. Maskeler düştükçe maksadın İstanbul Belediye Başkanlığı olmadığını ve amacın çok daha farklı olduğunu hep beraber göreceğiz" dedi.

Eski manken Tuğçe Kazaz, dün yinelenen ve Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Kazaz şu görüşü dile getirdi:

"Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Fakat daha önce de belirttiğim gibi başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır. Maskeler düştükçe maksadın İstanbul Belediye Başkanlığı olmadığını ve amacın çok daha farklı olduğunu hep beraber göreceğiz."

Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Fakat daha önce de belirttiğim gibi başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır. Maskeler düştükçe maksadın İstanbul Belediye Başkanlığı olmadığını ve amacın çok daha farklı olduğunu hep beraber göreceğiz. https://t.co/95oFnOd7bb — Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) June 23, 2019

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