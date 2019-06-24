TOGG CEO'su Karakaş anlattı: Türkiye’nin otomobilinin tasarımında tüketiciler de söz sahibi oldu

Ufuk Sandık, Sabah'ta "Türkiye’nin otosunu tüketiciler tasarladı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Aralıkta tanıtımı yapılacak Türkiye’nin otomobilinin tasarımında tüketiciler söz sahibi oldu. Yapılan çalışmalarda Türk müşterilere ihtiyaçları ve beklentileri soruldu. İç ve dış tasarımda bunlar dikkate alındı" ifadesini kullandı.
Sandık şöyle devam etti:
NEDEN SUV ARAÇ
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, neden C-SUV segmentinde bir araç seçildiğini şöyle anlattı:
‘Yola koyulur koyulmaz ülke çapında 2 binin üzerinde kişiyle araştırma yapıldı. Ülkemiz pazarında C segmentinde bir SUV'a olan talebin yüksek olduğunu gördük. Tahminlere göre 7-8 yıl içinde sedan pazarı yüzde 1-2, SUV'ların ise yüzde 8'in üzerinde büyüyecek. Bu yüzden ilk ürünümüzün C-SUV olmasına karar verdik.’
TOGG'un 'best o pratice' iyilerin iyisi bir ürün geliştirme sürecini hayata geçirmek için yola çıktığını söyleyen Karakaş, danışmanlık aldıkları BCG (Boston Consulting Group) ile dünyada mobilite alanında faaliyet gösteren 20'ye yakın startup şirketini incelediklerini anlattı. Karakaş, iş planlarını buna göre oluşturduklarını kaydetti.
GEÇ KALMADIK, İŞİN DOĞASI BU
DÜNYA ÇAPINDA YETKİN EKİBİMİZ VAR
Dünya çapında yetkinliği olan bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Karakaş, ‘Ekibimiz deneyimleri 13-15 yıldan az olmayan, küresel çalışmalar yürütmüş arkadaşlardan oluşuyor. Her şeyin temelinde çalışanlarımızı gördüğümüz için alanında en iyi kişisel deneyime sahip uygun insanları işe alıyoruz. En önemli farklarımızdan biri de yalın çevik bir organizasyon ile iş verimliliği ve iletişimi maksimize ederek, start-up ruhuyla çalışmamız.'"
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