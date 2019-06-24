İmamoğlu: Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık

Dün yinelenen seçimde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında "Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık. Bir çift mavi gözün ışığında, bundan böyle her şey çok güzel olacak" paylaşımında bulundu.

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen ancak 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, dün bir kez daha AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a karşı yarıştığı seçimi kazandı.

Yüzde 9 oy farkıyla koltuğuna dönen İmamoğlu, bu sabah Twitter hesabında "Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık. Bir çift mavi gözün ışığında, bundan böyle her şey çok güzel olacak" paylaşımı yaptı.

Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık. Bir çift mavi gözün ışığında, bundan böyle #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/ciuGFGS4Qv — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 24, 2019

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