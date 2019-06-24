İmamoğlu: Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen ancak 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, dün bir kez daha AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a karşı yarıştığı seçimi kazandı.
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
Yüzde 9 oy farkıyla koltuğuna dönen İmamoğlu, bu sabah Twitter hesabında "Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık. Bir çift mavi gözün ışığında, bundan böyle her şey çok güzel olacak" paylaşımı yaptı.
Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık. Bir çift mavi gözün ışığında, bundan böyle #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/ciuGFGS4Qv— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 24, 2019
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