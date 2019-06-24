Hasan Kaçan: 60 yıldır iktidar olamayanlar yılmıyor da, biz bir İstanbul seçimi ile mi yılacağız?

İBB Başkanlığı seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanması sonrası Twitter hesabından açıklamalar yapan oyuncu Hasan Kaçan, "Bazı sanatçılar madem görüşünü söylemekte beis görmüyor. Ben de tekrar edeyim. Yerim 'Uzun Adam'ın yanıdır. 60 yıldır iktidar olamayanlar yılmıyor da, biz bir İstanbul seçimi ile mi yılacağız?!" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hasan Kaçan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi sonrası Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Meşhur hikayede dendiği gibi, 'Vardır bunda da bir hayır.' Rakibi tebrik etmek erdemdir. Binali beye helal olsun. Netice tekrar Vatana, Millete hayırlı olsun. Şu mecrada canla başla ter döken herkeşe teşekkür ederim."

Meşhur hikayede dendiği gibi, "Vardır bunda da bir hayır."

Rakibi tebrik etmek erdemdir. Binali beye helal olsun. Netice tekrar Vatana, Millete hayırlı olsun.

Şu mecrada canla başla ter döken herkeşe teşekkür ederim. pic.twitter.com/IyMkruxWI5 — Hasan Kaçan⚡ (@hetenketenabi) June 23, 2019

​" 'Bismillah' der yeniden başlarız. Niyet hayır akibet hayır."

"Bismillah" der yeniden başlarız.

Niyet hayır akibet hayır. — Hasan Kaçan⚡ (@hetenketenabi) June 23, 2019

​"Bazı sanatçılar madem görüşünü söylemekte beis görmüyor. Ben de tekrar edeyim. Yerim 'Uzun Adam'ın yanıdır. 60 yıldır iktidar olamayanlar yılmıyor da, biz bir İstanbul seçimi ile mi yılacağız?! 'Sadakat yaraşır insana, görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların Hazret'i Allah'."

Bazı sanatçılar madem görüşünü söylemekte beis görmüyor.

Ben de tekrar edeyim.

Yerim 'Uzun Adam'ın yanıdır.

60 yıldır iktidar olamayanlar yılmıyor da, biz bir İstanbul seçimi ile mi yılacağız?!

"Sadakat yaraşır insana, görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların Hazret'i Allah" pic.twitter.com/4mOTYj6MuC — Hasan Kaçan⚡ (@hetenketenabi) June 23, 2019

​