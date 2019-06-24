Hasan Kaçan: 60 yıldır iktidar olamayanlar yılmıyor da, biz bir İstanbul seçimi ile mi yılacağız?

Oyuncu Hasan Kaçan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi sonrası Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:
"Meşhur hikayede dendiği gibi, 'Vardır bunda da bir hayır.' Rakibi tebrik etmek erdemdir. Binali beye helal olsun. Netice tekrar Vatana, Millete hayırlı olsun. Şu mecrada canla başla ter döken herkeşe teşekkür ederim."
Meşhur hikayede dendiği gibi, "Vardır bunda da bir hayır."— Hasan Kaçan⚡ (@hetenketenabi) June 23, 2019
Rakibi tebrik etmek erdemdir. Binali beye helal olsun. Netice tekrar Vatana, Millete hayırlı olsun.
Şu mecrada canla başla ter döken herkeşe teşekkür ederim. pic.twitter.com/IyMkruxWI5
" 'Bismillah' der yeniden başlarız. Niyet hayır akibet hayır."
"Bismillah" der yeniden başlarız.— Hasan Kaçan⚡ (@hetenketenabi) June 23, 2019
Niyet hayır akibet hayır.
"Bazı sanatçılar madem görüşünü söylemekte beis görmüyor. Ben de tekrar edeyim. Yerim 'Uzun Adam'ın yanıdır. 60 yıldır iktidar olamayanlar yılmıyor da, biz bir İstanbul seçimi ile mi yılacağız?! 'Sadakat yaraşır insana, görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların Hazret'i Allah'."
Bazı sanatçılar madem görüşünü söylemekte beis görmüyor.— Hasan Kaçan⚡ (@hetenketenabi) June 23, 2019
Ben de tekrar edeyim.
Yerim 'Uzun Adam'ın yanıdır.
60 yıldır iktidar olamayanlar yılmıyor da, biz bir İstanbul seçimi ile mi yılacağız?!
"Sadakat yaraşır insana, görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların Hazret'i Allah" pic.twitter.com/4mOTYj6MuC
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