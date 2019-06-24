Kayıt
11:27 24 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekrem İmamoğlu- 23 Haziran

    YSK Başkanı Güven: İmamoğlu'nun oy miktarı yüzde 54.21, Yıldırım'ın oy miktarı ise yüzde 44.99

    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 102

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, dün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54.21, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın ise yüzde 44.99 oranında oy aldığını açıkladı. Seçimlere katılım oranı yüzde 84.5 oldu.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu:

    Sandık- Zarf- Seçim
    © AA / Elif Öztürk
    İstanbul İl Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı
    * Yenilenen İstanbul seçimi sonuçlandı. Rakamlar dün itibarıyla yüzde 100'ü sisteme işlendi.

    * Kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963. Oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 063. Geçerli oy, 8 milyon 746 bin 464. Geçersiz oy, 178 bin 599. Katılım oranı ise yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir.

    * Sisteme taranarak da bütün oylar girmiştir. Olağan itiraz sürecinde Salı günü saat 15.00’e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz hakkı olanların itiraz hakkı var. İlçe seçim kurulumuz bunu inceleyerek perşembe günü saat 17.00’ye kadar karar bağlayacaktır. İl seçim kuruluna da cuma günü saat 17.00’ye kadar itiraz olacak. İl Seçim Kurulu'nun cevap verme süresi 2 gün. Onun kararından sonra da YSK’ya da 3 gün içinde itiraz hakkı var. Olağan itiraz süreci bu şekilde işleyecek itiraz olursa.

    © AA / Erhan Elaldı
    İmamoğlu, 35 yıllık rekoru kırdı
    Güven'in açıklamasına göre adayların oy oranları ise şöyle:

    - (Millet ittifakı adayı) Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 741 bin 868/ Yüzde 54.21

    - (Cumhur İttifakı adayı) Binali Yıldırım: 3 milyon 935 bin 453/ Yüzde 44.99

    - (Saadet Partisi adayı) Necdet Gökçınar: 47 bin 829/ Yüzde 0.55

    - (Vatan Partisi adayı) Mustafa İlker Yücel: 14 bin 545/ Yüzde 0.17

    Anadolu Ajansı'nın son paylaştığı verilere göre de durum şöyle:

    Etiketler:
    Necdet Gökçınar, İBB, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Sadi Güven, YSK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ‘Modern Türk tasarımcıların gözünden Osmanlı İmparatorluğu kıyafetleri’ sergisinden bir kare.
    Moskova’da Osmanlı kostümleri sergisi açıldı
    Karikatür
    'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet