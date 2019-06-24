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12:56 24 Haziran 2019
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    Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı

    Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kazancı: AA sandık başı veri aktarımında dünyada tek

    © AA /
    Türkiye
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    Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini başarılı şekilde kamuoyuna aktardığını belirterek, "Böylesi büyük hacimli verilerin herhangi bir aksama olmaksızın 2.5 saat gibi kısa bir süre içinde halka ulaştırılması büyük bir başarı. Bunu dünyada yapabilen ikinci bir yayın kuruluşu yoktur" dedi.

    Dün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini oyların yüzde 54.21'ini alan Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu böylece, cumhuriyet tarihine 17. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak adını yazdırdı. Dün ortaya çıkan sonuçlarla, İstanbul seçimiyle ilgili yaklaşık 3 aydır devam eden tartışmalar da sona erdi.

    © AA / Erhan Elaldı
    İstanbul seçimini yaptı, İmamoğlu yeniden İBB Başkanı
    Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağını kaldırmasından önce sonuçlara ait verileri aboneleriyle paylaştı. YSK'nın saat 19.15'te seçim yayın yasağını sona erdirmesinin ardından ise 'secim.aa.com.tr' adresi üzerinden doğrudan vatandaşa sonuçlar ulaştırıldı.

    AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA'nın yasaklar sona erdikten sonra en güncel sonuçları yerli ve yabancı yüzlerce basın kuruluşuna ilettiğini söyledi. Kazancı, AA'nın dün akşam 2.5 saat içinde galibin ilan edildiği verilerin yüzde 99'unu abonelerine ulaştırdığını ifade etti.

    Anadolu Ajansı'nın sandık verilerine bu yıl 2 bin 250 basın kuruluşunun abone olduğunu belirten Kazancı, sonuçların aynı zamanda AA'nın yayın yaptığı 13 dilde eş zamanlı olarak dünyaya aktarıldığını söyledi.

    Avrupa, ABD ve Arap basınının sonuçları AA üzerinden takip ettiğini belirten Kazancı, "Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getirdik. İstanbul seçiminde sandık başından alınan veriler grafikler eşliğinde abonelerimize iletildi" dedi.

    'ASIL SONUCU GÖRMEK İÇİN YSK'DAN GELEN AÇIKLAMA BEKLENDİ'

    Mustafa Varank
    © AA /
    Varank: Partiler ve adaylar hâlâ AA'yı referans alıyor
    Yüzde 100'lük sonucun resmi olarak YSK tarafından açıklanmasını da değerlendiren Kazancı, bunun sebebini şöyle açıkladı:

    "Anadolu Ajansı sadece okullarda kurulan sandıklardan veri toplayıp abonelerine ve kamuoyuna duyuruyor. Bu veriler sandık başındaki sayım sonuç tutanaklarından elde ediliyor ve AA bu verileri süratle abonelerine aktarıyor. Bunun dışında seyyar sandıklar ve cezaevi sandıklarından çıkan verileri sadece YSK görebiliyor. Bu yüzden her seçimde AA'nın veri akışı yüzde 99 civarında kalmaktadır. Dün yapılan seçimde de veri akışı yüzde 99.37'de durdu ve asıl sonucu görmek için YSK'dan gelen açıklama beklendi. Resmi olmayan kesin sonuçlar bu sabah YSK tarafından duyuruldu. YSK tarafından açıklanan oy oranları dikkate alındığında AA verileriyle resmi verilerin birebir örtüştüğü görülmekte. Her iki veride de adayların oy oranları şu şekilde tamamlanmıştır: Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54.21, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 44.99."

    'DÜNYAYA ÖRNEK BİR YAYINCILIK YAPILIYOR'

    Kazancı, Anadolu Ajansı'nın 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin veri yayınının sorumlu yayıncılık ilkesine göre başarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

    YSK Başkanı Sadi Güven
    © DHA /
    YSK Başkanı Güven: İmamoğlu'nun oy miktarı yüzde 54.21, Yıldırım'ın oy miktarı ise yüzde 44.99
    "AA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini son derece başarılı şekilde kamuoyuna aktarmıştır. 31 bin 342 sandıkta 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanmıştır. Böylesi büyük hacimli verilerin herhangi bir aksama olmaksızın 2.5 saat gibi kısa bir süre içinde halkımıza ulaştırılması büyük bir başarıdır. Bunu dünyada yapabilen ikinci bir yayın kuruluşu yoktur. En gelişmiş ülkelerde bile yalnızca sandık çıkış anketleri aktarılırken, AA her seçimde Türkiye çapında sandık başı verilerini aktararak dünyaya örnek bir yayıncılık yapmaktadır. Ayrıca başarımızı perçinleyen en önemli ayrıntı şudur; her seçimde olduğu gibi aktardığımız bu veriler, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de resmi YSK verileriyle birebir aynı çıkmıştır. Demokratik hayatımıza büyük katkı sağlayan bu başarıdan dolayı bütün ekibimizi kutluyor, özellikle kusursuz yazılım sistemini sağlayan teknik personelimize teşekkürlerimi borç biliyorum."

    Kazancı, Anadolu Ajansı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de gösterdiği hedef doğrultusunda, Türkiye'nin ali menfaatlerini savunmak ve Anadolu insanının sesini ilk günkü kararlılık ve heyecanla dünyaya duyurmak için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

    Etiketler:
    Binali Yıldırım, AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, 23 Haziran İBB seçimleri, İBB, İstanbul, YSK, Şenol Kazancı, Anadolu Ajansı (AA)
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