Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kazancı: AA sandık başı veri aktarımında dünyada tek

Dün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini oyların yüzde 54.21'ini alan Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu böylece, cumhuriyet tarihine 17. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak adını yazdırdı. Dün ortaya çıkan sonuçlarla, İstanbul seçimiyle ilgili yaklaşık 3 aydır devam eden tartışmalar da sona erdi.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA'nın yasaklar sona erdikten sonra en güncel sonuçları yerli ve yabancı yüzlerce basın kuruluşuna ilettiğini söyledi. Kazancı, AA'nın dün akşam 2.5 saat içinde galibin ilan edildiği verilerin yüzde 99'unu abonelerine ulaştırdığını ifade etti.
Anadolu Ajansı'nın sandık verilerine bu yıl 2 bin 250 basın kuruluşunun abone olduğunu belirten Kazancı, sonuçların aynı zamanda AA'nın yayın yaptığı 13 dilde eş zamanlı olarak dünyaya aktarıldığını söyledi.
Avrupa, ABD ve Arap basınının sonuçları AA üzerinden takip ettiğini belirten Kazancı, "Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getirdik. İstanbul seçiminde sandık başından alınan veriler grafikler eşliğinde abonelerimize iletildi" dedi.
'ASIL SONUCU GÖRMEK İÇİN YSK'DAN GELEN AÇIKLAMA BEKLENDİ'
"Anadolu Ajansı sadece okullarda kurulan sandıklardan veri toplayıp abonelerine ve kamuoyuna duyuruyor. Bu veriler sandık başındaki sayım sonuç tutanaklarından elde ediliyor ve AA bu verileri süratle abonelerine aktarıyor. Bunun dışında seyyar sandıklar ve cezaevi sandıklarından çıkan verileri sadece YSK görebiliyor. Bu yüzden her seçimde AA'nın veri akışı yüzde 99 civarında kalmaktadır. Dün yapılan seçimde de veri akışı yüzde 99.37'de durdu ve asıl sonucu görmek için YSK'dan gelen açıklama beklendi. Resmi olmayan kesin sonuçlar bu sabah YSK tarafından duyuruldu. YSK tarafından açıklanan oy oranları dikkate alındığında AA verileriyle resmi verilerin birebir örtüştüğü görülmekte. Her iki veride de adayların oy oranları şu şekilde tamamlanmıştır: Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54.21, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 44.99."
'DÜNYAYA ÖRNEK BİR YAYINCILIK YAPILIYOR'
Kazancı, Anadolu Ajansı'nın 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin veri yayınının sorumlu yayıncılık ilkesine göre başarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:
Kazancı, Anadolu Ajansı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de gösterdiği hedef doğrultusunda, Türkiye'nin ali menfaatlerini savunmak ve Anadolu insanının sesini ilk günkü kararlılık ve heyecanla dünyaya duyurmak için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
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