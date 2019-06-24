Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/N9NGX0a8ej