Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen askeri harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/N9NGX0a8ej— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2019
Açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.
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