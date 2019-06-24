Almanya'dan Kavala davasına tepki

2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarıyla ilgili dava 6 yılın ardından bugün başladı.
DW Türkçe'nin haberine göre, bunun boş bir iddianame olduğunun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Roth, Kavala gibi ünlü bir ismin dahi mahkemeye çıkarılmasının, bunun herkesin başına gelebileceğine dair bir sinyal olduğunu ve bu açıdan çok tehlikeli olduğunu dile getirdi.
Yeşiller partili politikacı, davayı izlemek üzere Türkiye’ye gelmesinin nedenlerinden birinin de, Alman siyasetinin sadece Alman vatandaşlarının durumuyla ilgilenmediğini göstermek olduğunu söyledi.
ANGELA MERKEL'E ÇAĞRI
Roth ayrıca sadece Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın değil, Başbakan Angela Merkel’in de bu davayla ilgili görüşlerini açıklamasını umut ettiğini belirtti.
Almanya hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler ise Kavala davasının ilk duruşmasını, "Türkiye sivil toplumu için kara bir gün" olarak değerlendirdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları sorumlusu François Croquette ile konuya dair ortak bir açıklama yapan Kofler, Kavala’nın kültürel ve toplumsal çabalarını 'fevkalade' olarak nitelendirerek, "Güçlü bir Türkiye‘nin onun çapında daha fazla insanın sesine ihtiyacı var, daha azına değil" ifadesini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)