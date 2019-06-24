Almanya'dan Kavala davasına tepki

Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala ve 15 sivil toplum temsilcisi hakkında görülen davanın ilk duruşmasını yerinde izlemek üzere İstanbul'a giden Almanya Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth, savcılık iddianamesini 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarıyla ilgili dava 6 yılın ardından bugün başladı.

Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve 15 sivil toplum temsilcisi hakkında görülen davanın ilk duruşmasını yerinde izlemek üzere İstanbul'da bulunan Almanya Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth, zanlılar hakkında hazırlanan savcılık iddianamesini 'saçma bir komedi' olarak nitelendirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre, bunun boş bir iddianame olduğunun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Roth, Kavala gibi ünlü bir ismin dahi mahkemeye çıkarılmasının, bunun herkesin başına gelebileceğine dair bir sinyal olduğunu ve bu açıdan çok tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Yeşiller partili politikacı, davayı izlemek üzere Türkiye’ye gelmesinin nedenlerinden birinin de, Alman siyasetinin sadece Alman vatandaşlarının durumuyla ilgilenmediğini göstermek olduğunu söyledi.

ANGELA MERKEL'E ÇAĞRI

Duruşmayı Yeşiller Partili Avrupa Parlamentosu üyesi Rebecca Harms ile birlikte takip eden Roth, "Osman Kavala’nın Gezi olaylarının lideri olduğuna, bu olayları finanse ettiğine ya da bu olayların bir darbe girişimi olduğuna dair hiçbir kanıt yok" dedi.

Roth ayrıca sadece Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın değil, Başbakan Angela Merkel’in de bu davayla ilgili görüşlerini açıklamasını umut ettiğini belirtti.

Almanya hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler ise Kavala davasının ilk duruşmasını, "Türkiye sivil toplumu için kara bir gün" olarak değerlendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları sorumlusu François Croquette ile konuya dair ortak bir açıklama yapan Kofler, Kavala’nın kültürel ve toplumsal çabalarını 'fevkalade' olarak nitelendirerek, "Güçlü bir Türkiye‘nin onun çapında daha fazla insanın sesine ihtiyacı var, daha azına değil" ifadesini kullandı.