Milli Savunma Bakanı Akar, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Türkiye'nin izlediği politikalar hakkında Bahçeli'ye bilgilendirmede bulunduğunu söyleyen Akar, "Görüş alışverişinde bulunduk. Güzel bir bilgi alışverişi oldu" dedi.

Akar, MHP Genel Merkezi ziyareti çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu. CHP ve İYİ Parti genel başkanlarıyla da görüşeceğini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, kendi önerilerini ve görüşlerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer genel başkanlarımıza da aynı bilgileri sunmak suretiyle şu anda Türkiye Cumhuriyeti olarak izlediğimiz politikalarla alakalı görüş alış verişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta Amerikan Savunma Bakanı'yla, NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız G-20 çerçevesinde Amerikan başkanıyla bir araya gelecekler. Bunların öncesinde bu şekilde yaptığımız ziyaretlerle hem yaptıklarımızı hem de genel başkanlarımızın görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Çalışmamız bundan ibaret."