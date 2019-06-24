ABD Büyükelçiliği'nden İmamoğlu'na tebrik

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullanarak tebrik mesajında bulundu.

Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada İstanbulluların 'katılımcı demokrasi örneği' gösterdiği belirtildi ve İmamoğlu'na tebrik mesajı verildi.

Elçilik tarafından paylaşılan açıklama şu şekilde:

"Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız. Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri, oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler."

In an impressive display of participatory democracy Istanbul residents went to their voting stations to cast ballots and make their voices heard. We wish @ekrem_imamoglu the best as he leads Europe's biggest city. — ABDIstanbul (@ABDIstanbul) June 24, 2019

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Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri dün oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler. Avrupa’nın en büyük şehrini yönetecek olan @ekrem_imamoglu’na en iyi dileklerimizi sunarız. — ABDIstanbul (@ABDIstanbul) June 24, 2019

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