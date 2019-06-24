ABD Büyükelçiliği'nden İmamoğlu'na tebrik

Elçilik tarafından paylaşılan açıklama şu şekilde:
"Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız. Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri, oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler."
In an impressive display of participatory democracy Istanbul residents went to their voting stations to cast ballots and make their voices heard. We wish @ekrem_imamoglu the best as he leads Europe's biggest city.— ABDIstanbul (@ABDIstanbul) June 24, 2019
Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri dün oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler. Avrupa’nın en büyük şehrini yönetecek olan @ekrem_imamoglu’na en iyi dileklerimizi sunarız.— ABDIstanbul (@ABDIstanbul) June 24, 2019
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