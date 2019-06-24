Kadir Topbaş'tan İmamoğlu mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, dün gerçekleşen seçimden galip çıkan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Topbaş, 23 Haziran İstanbul Seçimi ile ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Seçimi kazan İmamoğlu’nu tebrik eden Topbaş, “İmparatorluklar şehri güzel İstanbulumuzun İBB Başkanlığına seçilen Sn. Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, Farklılıkları zenginlik görerek, herkese eşit mesafede hizmet anlayışı ile görev yapmasını temenni ediyorum” dedi.

İmparatorluklar şehri

Güzel İstanbul’umuzun

İBB Başkanlığına seçilen

Sn. Ekrem İmamoğlu’nu

tebrik eder,

Farklılıkları zenginlik görerek

herkese eşit mesafede hizmet anlayışı ile görev yapmasını

temenni ediyorum. — Kadir Topbaş (@Kadir__Topbas) June 24, 2019

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