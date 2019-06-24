Kadir Topbaş'tan İmamoğlu mesajı

Topbaş, 23 Haziran İstanbul Seçimi ile ilgili ilk açıklamasını yaptı.
Seçimi kazan İmamoğlu’nu tebrik eden Topbaş, “İmparatorluklar şehri güzel İstanbulumuzun İBB Başkanlığına seçilen Sn. Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, Farklılıkları zenginlik görerek, herkese eşit mesafede hizmet anlayışı ile görev yapmasını temenni ediyorum” dedi.
İmparatorluklar şehri— Kadir Topbaş (@Kadir__Topbas) June 24, 2019
Güzel İstanbul’umuzun
İBB Başkanlığına seçilen
Sn. Ekrem İmamoğlu’nu
tebrik eder,
Farklılıkları zenginlik görerek
herkese eşit mesafede hizmet anlayışı ile görev yapmasını
temenni ediyorum.
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