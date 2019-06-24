Ali İhsan Varol'dan montaj tepkisi: Kal kendi mezbeleliğinde

Ali İhsan Varol, sunuculuğunu yaptığı Kelime Oyunu’ndan alınan kesitlerin montajlanmasına tepki göstererek, " Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından sunucu Ali İhsan Varol, programından montajlanan videoya tepki gösterdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Varol, “Yayılmasın diye sustum, şu tiviti atacağım anı sabırla bekledim. Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde... Zaten senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur” dedi.

Yayılmasın diye sustum, şu tiviti atacağım anı sabırla bekledim. Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde... Zaten senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur. https://t.co/ANzVDhg2hz — ali ihsan varol (@aihsanvarol) June 24, 2019

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