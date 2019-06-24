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22:08 24 Haziran 2019
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    e-Devlet

    Azerbaycan ile Türkiye arasında e-devlette iş birliği

    © AA /
    Türkiye
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    Azerbaycan ve Türkiye arasında kamu hizmetleri ve e-devlet uygulamaları alanında iş birliğinin geliştirilmesi protokolü imzalandı.

    Resmi Gazete, e-devlet
    © AA /
    E-Devlet uygulamasının adı değişiyor
    Azerbaycan’da, Birleşmiş Milletler (BM) ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) ile ortak düzenlenen BM Kamu Hizmetleri Forumu çalışmalarına devam ediyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Haydar Aliyev Merkezi’nde BM Kamu Hizmetleri Forumu kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Dijital Dönüşüme Geçiş” konulu seminerde konuşma yaptı.

    Sayan yaptığı konuşmada, “Bilgi çağına geçtikçe kendimizi giderek daha fazla veri çağında ve teknolojik olarak yönlendirilmiş bir dünya olarak bulduk. Veriler, aynı zamanda kişisel hayatımızı, sağlık hizmetlerini çevremizi ve çok daha fazla şeyi etkiliyor. Şu anda dünya genelinde 5 milyar telefon interneti kullanıcısı, 4.3 milyar ise bilgisayar interneti kullanıcısı var. Dünyadaki çarpıcı yüzde doksan veri yalnız son 3 yılda üretildi ve 2020 yılına kadar yıllık veri üretiminde daha fazla artış bekliyoruz. Yakında hayatımızın her alanının veri vasıtasıyla yönetileceğine inanıyorum. Kamu hizmetleri konusundaki hedeflerimiz hizmet kalitemizi artırmak ve bürokrasiyi azaltmaktır. Biz devlet hizmetlerinde dijitalleşmeye önem veriyoruz ve geçtiğimiz 3 yıl içinde e-devlet toplumun değişen ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşıladı” ifadelerini kullandı. 

    KAMU HİZMETLERİNDE VE E-DEVLETTE İŞBİRLİĞİ YAPACAK

    e-Devlet
    © AA /
    e-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet
    Azerbaycan ve Türkiye arasında kamu hizmetleri ve e-devlet uygulamaları alanında iş birliğinin geliştirilmesi protokolü imzalandı.

    Bakü’de düzenlenen BM Kamu Hizmetleri Forumu çerçevesinde, ASAN Hizmet, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı arasında kamu hizmetleri ve e-devlet uygulamaları alanında iş birliğinin geliştirilmesi protokolü imzalandı. Üçlü protokole Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TİKA Başkanvekili Serkan Kayalar ve ASAN Hizmet Başkanı Ülvi Mehdiyev imza attı. 

    Protokol çerçevesinde, ortak kuruluşların kamu hizmetlerini paylaşma ve e-devlet işbirliğini ve en iyi uygulamaları paylaşma, uzman deneyim paylaşımı ve ortak araştırmaların yapılması dâhil olmak üzere deneyim paylaşımlarının artırılması öngörülmektedir. 

    Forum kapsamında ASAN Uluslararası Kamu Hizmetleri Birliği’nin kurulması için niyet protokolü de imzalandı. 
    Protokol Fas, Karadağ, Endonezya, Afganistan, Türkiye, Uganda, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından imzalandı. 

    BM Kamu Hizmetleri Forumu 26 Haziran’a kadar devam edecek. 

    Etiketler:
    Türkiye, Azerbaycan, e-devlet
    Topluluk kurallarıTartışma
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