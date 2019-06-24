IŞİD 'emiri' Kayseri'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2012-2016 yılları arasında IŞİD'in Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri olduğu ve terör örgütü içerisinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen M.S.E. isimli Irak uyruklu şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.
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M.S.E. sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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