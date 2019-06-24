IŞİD 'emiri' Kayseri'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2012-2016 yılları arasında IŞİD'in Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri olduğu ve terör örgütü içerisinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen M.S.E. isimli Irak uyruklu şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.S.E. sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.