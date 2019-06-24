Sözleşmeli öğretmenlik için takvim belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranların Tercih ve Atama İşlemine İlişkin Takvimini, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Takvime göre tercihler, 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atamalar 9 Ağustos'ta yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler ise 2 Eylül'de göreve başlayacak.
2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranların Tercih ve Atama İşlemine İlişkin Takvim 👇 pic.twitter.com/rYM82ErkAV— MEB (@tcmeb) 24 Haziran 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)