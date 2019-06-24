Sözleşmeli öğretmenlik için takvim belli oldu

Öğretmenlerin merakla beklediği, sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama tarihleri belli oldu. Takvime göre tercihler, 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranların Tercih ve Atama İşlemine İlişkin Takvimini, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Takvime göre tercihler, 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atamalar 9 Ağustos'ta yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler ise 2 Eylül'de göreve başlayacak.