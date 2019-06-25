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07:12 25 Haziran 2019
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    'Her çok güzel olacak' sloganının mimarı 13 yaşındaki Berkay: Yeşil alan en büyük problem

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Bir miting sırasında sarf ettiği "Her şey çok güzel olacak" sözü sloganlaştırılan 13 yaşındaki Berkay Gezgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeşil alan sorununu çözmesini beklediğini söyledi.

    "Her şey çok güzel" olacak ifadesi, seçim kampanyası sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sloganlaştırılan 13 yaşındaki Berkay Gezgin, Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuştu.

    Yolcu uçağı
    © REUTERS / Greg Baker
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    2003 doğumlu olduğunu belirten Gezgin, kendini "Hataylıyız. 11 yaşında bir kardeşim var, adı Efe. Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Tarih ve müzikle ilgiliyim. Futbola düşkünüm. Fenerbahçeliyim. Kalecilik yapıyorum" diye tanıttı.

    Sohbetin devamında Zeyrek'in yönelttiği ve Gezgin'in bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    – Siyasete ilgin aileden mi geliyor?

    Okuyup araştırdığım için biliyorum. Evimizde siyaset konuşulur sürekli ama kendi düşüncelerimi kendim geliştiririm.

    – İmamoğlu'nu TV'den mi tanıyordun?

    İBB'ye adaylığını koyduğunda sadece ismini duymuştum. Takip ederek tanıdım ve sevdim. Ona inandım.

    – Senin için İmamoğlu ne ifade ediyor?

    Her zaman umudu ifade ediyor. O zaman demiştim ki bizim sesimizi duyuracak insan var orada, hâlâ aynı şeyi düşünüyorum. Bu yüzden bugün sevinçli ve umutluyuz. Ekrem İmamoğlu çok pozitif ve hiç yakınmayan biri. Kendime yakın görüyorum.

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    – Ondan neler bekliyorsun? 

    Eğitimde ileri adımlar istiyoruz tabii ama yeşil alan en büyük problem. Yeşil alan sorununu çözerse çok mutlu olurum.

    – İlk kez ‘Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağırdığın o güne dönelim. Nasıl gelişti?

    Okuldaki arkadaşlar, “Ekrem İmamoğlu'nun Bakırköy'de mitingi var” dedi. O güne kadar hiç mitinge gitmişliğim yoktur. Gittim ve mitinge gecikmiştim. İncirli'ye kadar koşmuşum. Ekrem abi de “çocuk çok koştu dur” demiş şoföre. O an söyledim “Her şey güzel olacak” diye.

    – Sonrasında kendisiyle konuştunuz mu?

    İlk karşılaşmamız Saraçhane'de oldu. Kalabalıklar arasından tanıyıp yanına çağırdı. Mazbata kutlamasına gitmiştim.

    – Ekrem İmamoğlu ile karşılaştığınızda ilk cümlen ne olacak?

    “Bak, her şey çok güzel oldu Ekrem abi” diyeceğim. Vicdanıyla sandığa giden herkese teşekkür ederim. İmamoğlu'nun 18 günde yaptıkları, 1800 günde yapacaklarının teminatıdır.

    – Gelecekle ilgili planların neler?

    Siyasete ilgim var ama bilgisayar mühendisliği okumayı düşünüyorum.

    Etiketler:
    yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Ekrem İmamoğlu, Berkay Gezgin
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