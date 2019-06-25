İmamoğlu'nun danışmanı Özkan: Bugün anlıyoruz ki, Erol AKP için zannedilenden çok daha değerli ve önemliymiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, AK Partili Binali Yıldırım ve ekibinin seçim kampanyasını değerlendirdi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok'u anan Özkan, "Rakibimizin tek bir tane bile doğru mesajının bulunmamasının nedeni yeni bir Erol'un olmayışıdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, seçim süreci ile ilgili olarak Sözcü'den Özlem Gürses'e konuştu.

Özkan, "Aynı kampanyayı iki kere yapmak nasıl bir deneyimdi?" sorusuna Özkan, "31 Mart'tan önce Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'a, İstanbulluların sorunlarına ve çözümlerine odaklanmıştı. Ama 31 Mart'tan sonra yaşananlar, seçimleri yöneten otorite olan YSK dahil Yüksek Yargı'nın yaptığı hatalar, haksızlıklar, büyük bir mağduriyet yarattı" yanıtını verdi.

Özkan şunları kaydetti:

"Bu yeni durum kampanyanın tonunu ve rengini biraz değiştirdi. Aslında bir yerel siyasetçi iken ve o noktada kalacak iken, Ekrem İmamoğlu şu anda bir demokrasi kahramanı ve Türkiye'de adaletin gerçekleşmesinin en önemli sembol isimlerinden biri haline geldi. Ünü ve etkisi Türkiye sınırlarını aşan bir siyasetçi haline geldi. Dolayısı ile biz de bu tarifini yaptığım siyasetçinin kampanyasını yaptık ikinci dönemde."

Sohbetin devamında Gürses'in yönelttiği sorular ve Özkan'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

‘SAVAŞAN BİR SİYASETÇİ GÖRDÜK'

– Bu mağduriyet zaten kazandıracak mıydı? Yoksa özellikle titizlendiğiniz, çalıştığınız söylemler var mıydı?

Tek başına mağduriyet seçim kazandırmıyor. Mutlaka bir “gücün” bir “dik duruşun” da gösterilmesi gerekiyordu. Doğrudan herhangi bir siyasi partiyi tarif etmeyen ama “israf düzeni” diye anlattığımız çarpık bir düzene karşı savaşan bir siyasetçi olarak gördük Ekrem İmamoğlu'nu… İkinci döneminde “Başıma gelenler 16 milyonun sorunu” diye anlattı ve insanlar hemen anladı.

– Siz biliyor muydunuz seçimlerin iptal edileceğini?

Biliyorduk ki Türkiye'de her şey olabilir! Nitekim hukukun kalmadığı, YSK üyelerine her türlü baskının yapıldığı bir ortamda bu karar da şaşırtıcı olmadı. YSK'nın uydurduğu gerekçeye yurttaşlarımızın çoğu inanmadı. İşte bu haksızlığın üzerine inşa ettik kampanyayı. Duygulara, kalplere seslendik.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Kadir Topbaş'tan İmamoğlu mesajı

Keşke o kadar güçlü olabilsem! Çok teşekkür ederiz böyle düşünenlere, bizi efsaneleştiriyorlar… Hiç kimsenin gerçeği bu kadar eğip bükebilecek gücü yok.

‘KARDEŞLİK GÜÇLÜ BİR BAĞ ARTIK'

– Pontus tartışması nasıl etkiledi?

Tartışmaya Ekrem İmamoğlu doğrudan hiçbir yanıt vermedi. Cevabı Karadenizliler verdi. Bizim kampanyamızda gerçek olmayan hiçbir şeyi kullanmadık, hatta reklam filmlerinde oyuncu bile kullanmadık. Tamamen gerçek insanlarla ve gerçek bilgilerle yaptık tüm kampanyayı. Seçim kampanyaları, çok konuşmak, çok fikir bulmak değildir. Yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi anlatmak, yalan söylemek değildir.

– Bu seçim, kardeşlik iklimi açısından siyasi bir kırılma yaratabilir mi?

Türkiye'de büyük bir umut krizi vardı. Seçmenlerin önemli bir bölümü “bu ülkede bize yer yok” diye düşünmeye başlamışlardı. Ekrem Beyin dili ve kalbi bu umudu yeşertti. O yüzden kardeşlik her zamankinden güçlü bir bağ artık, Bundan sonra Türkiye'de çok çok güzel şeyler olacak…

'ÇOK UĞRAŞTILAR, HAKKIMI NEDEN HELAL EDEYİM'

– Tüm kampanya boyunca çok çirkin saldırılara maruz kaldınız. Sayın Binali Yıldırım “kusurumuz varsa hakkınızı helal edin” dedi… Helal ediyor musun?

Hakkımı neden helal edeyim. Bütün amaçları dikkatimizi dağıtmak, bizi etkisiz hale getirmekti. Son 4-5 aydır beni PKK yandaşı, FETÖ'cü yaptılar… Ki hayatım boyunca onlara karşı mücadele etmiş biriyim. Her türlü belanın adresi yaptılar beni… Oysaki bu ülkede yurt dışında siyasi kampanyalar anlamında en çok uluslararası ödül almış kişi ben ve şirketim, ÖYKÜ Ajans… Avrupa'nın ve dünyanın siyasi iletişim alanındaki birliklerinin başkanlıklarını yaptım. Bu uluslararası ilişkilerimle bir komplo teorisi üretmek ancak zavallıların işidir. Her birisi ile tek tek yargıda hesaplaşacağım.

'ÜÇGENİ KALBE ÇEVİRDİK'

© İHA / AA: İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkı 806 bin 415'e yükseldi

Bunun ilk hali Beylikdüzü seçimleri için çalışılmıştı ve “İmamoğlu varsa, çare var” idi, görsel tasarımı da üçgendir. “Çare” yerine “Umut” koyduk, üçgeni de kalbe çevirdik. Kampanyada yeni şeyler bulmaya, sürekli farklı bir şey söylemeye çalışmıyoruz. Başta planladığımız strateji neyse, sakin ve güçlü bir biçimde onu yapmaya devam ediyoruz. Karşı tarafın en büyük hatası da bu oldu zaten, sürekli yeni bir kampanya fikri, yeni çıkışlar… Bu gerçek bir intihardı.

– Enteresan kırılmalardan biri iki rakibin yayında buluşması idi…

Herkes bunun bir tuzak olduğunu düşünüyordu; Ekrem Bey'i kızdıracaklar, troller ve pelikan ekibi kara propaganda yapacaklar… Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir yayına ihtiyacı yoktu ama Türkiye'de unutulan bir demokrasi uygulamasını hayata geri getirmek istiyorduk. Kızım 24 yaşında, Ekrem Bey'in oğlu Selim 21 yaşında. İlk kez siyasi münazara izlediler.

– Benim oğlum da öyle… Seçmenin yüzde 28'i ilk defa siyasi münazara izledi o gece.

İşte bunun için biz ne pahasına olursa olsun o yayına gitmek istedik. Bir korku imparatorluğu yaratmış olsalar da, bunun sürdürülemez olduğunu ve tek panzehirinin demokrasi olduğunu göstermek istedik. Bence kazanan Türkiye demokrasisi oldu.

'SEÇİM KAMPANYALARI ÇOK KONUŞMAK, ÇOK FİKİR BULMAK DEĞİLDİR'

© AA / Sandığa gitmeyen DSP lideri Aksakal'dan İmamoğlu mesajı

Erol, evladı ile birlikte vurulduktan sonra o gece, ben gerçekten çok üzüldüm. Türkiye için de büyük bir kayıptır yokluğu. Onunla ilgili bir de yazı yazdım, o yazıyı hem Erol'un ailesi, akrabaları, hem de AKP'de ona yakın isimler çok paylaştılar. Bugün anlıyoruz ki Erol, AKP için, zannedilenden çok daha değerli ve çok daha önemli imiş. İletişimciler pek çok işi yapabilirler ama, doğru bir strateji bulmak ve bir seçim kampanyası sırasında ortaya çıkan binlerce sesi susturup, o doğru strateji çizgisinde kampanyayı sürdürebilmek büyük bir başarıdır.

Seçim kampanyaları, çok konuşmak, çok fikir bulmak değildir. En önemlisi; seçim kampanyaları asla gerçeği eğip bükmek, olmamış, yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi anlatmak, yalan söylemek değildir. Elbette sonuçta ekonomini kötü gidişatının etkisi vardır ama bu kampanyada gördük ki rakibimizin tek bir tane bile doğru mesajının bulunmamasının nedeni, orada yeni bir Erol'un olmayışıdır.