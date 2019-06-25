Beştepe teknoloji haritasını çıkarıyor

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre çalışma kapsamında nitel ve nicel analizlerle belirlenen kritik/öncü teknoloji alanlarının ekonomik etkilerinin ortaya konulması hedefleniyor. Siber güvenlik, kriptoloji, sanal gerçeklik, mikro/nano/opto elektronik, nesnelerin interneti, 3D imalat, biyoteknolojik ilaç teknolojileri, KBRN savunma teknolojileri, büyük veri analitiği, robotik otomasyon, pil depolama, savunma teknolojileri, biyoteknoloji, mekatronik, yapay zekâ, kuantum teknolojilerinin de içinde olduğu 27 teknoloji alanında Türkiye’nin yol haritası çıkarılacak.
Sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
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