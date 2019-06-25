Yıldırım Twitter'da bio'sunu değiştirdi

Yüzde 44.99 oy oranıyla yarışı ikinci sırada tamamlayan Yıldırım, "Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" olan bio'sunu, "AK Parti İzmir Milletvekili" olarak değiştirdi.
© Fotoğraf : Twitter
23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde AK Parti adına yarışan Binali Yıldırım, Twitter'da biyografisini değiştirdi.
Yüzde 44.99 oy oranıyla yarışı ikinci sırada tamamlayan Yıldırım, "Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" olan bio'sunu, "AK Parti İzmir Milletvekili" olarak değiştirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)