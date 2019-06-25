Erdoğan'dan seçim mesajı: Sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır

AK Parti gazetelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul seçimiyle ilgili mesajının yer aldığı bir ilan verdi. Seçim sonuçlarının İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır" ifadesini kullandı.

23 Haziran seçimlerinin ardından gazetelere verilen AK Parti ilanında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı yer aldı.

Erdoğan, mesajında milli iradenin emrinde olmayı sürdüreceklerini belirterek "Bugün yeni bir dönemin eşiğindeyiz, birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve aziz İstanbul'u taşıyacak daha çok hedefimiz var" dedi.

Erdoğan'ın 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin mesajı şöyle:

"Aziz İstanbullular yol ve dava arkadaşlarım

Bizim AK Parti olarak temel prensibimiz hakka hizmet eder gibi hiçbir ayrım yapmadan, insanımıza hizmet etmek, gönülden gönüle köprüler kurarak gönülleri kazanmayı bilmek olmuştur. İşte bu yüzden halkımıza hizmetle şereflendiğimiz günden bugüne asla yılmadan ve asla yorulmadan hep daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın gayreti içinde olduk. Asla yorulmadan hep daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın gayreti içinde olduk. Milletimize zulmedenlerin, onu küçük görenlerin, milli iradeyi yok sayanların karşısında dimdik durduk.

'BİRLİKTE YÜRÜNECEK DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR'

Şükürler olsun ki aziz milletimiz bize olan güvenini ve takdirini hiç esirgemedi. Bizim için her seçim, aziz milletimize hesap verdiğimiz bir imtihandır ve milletimizin iradesi her zaman, herşeyin üstündedir.

bugün çok sayıda gazetenin arka kapağında tam sayfa ilan var. cumhurbaşkanı erdoğan, "aziz istanbullular, yol ve dava arkadaşlarım" diye başladığı metinde "dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında ve milli iradenin emrinde olacağız" diyor. pic.twitter.com/J5XVoqxftl — serhat burak kuru (@buribaker) 25 июня 2019 г.

​23 Haziran Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçim sonuçlarının öncelikle İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır.

AK Parti olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden cumhur ittifakının ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bugün yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Birlikte yürünecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve aziz İstanbul'u taşıyacak daha çok hedefimiz var."

BAHÇELİ VE MHP'YE TEŞEKKÜR ETTİ



Erdoğan mesajının sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle seçim çalışmaları sırasında bizden desteğini esirgemeyen Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve MHP'li kardeşlerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, AK Parti teşkilatlarına, sahada seçim çalışmalarımıza emeğiyle katkı sunan tüm kardeşlerimize, anadolunun dört bir yanından tatilini yarım bırakarak oy kullanmak için gelen ve oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren tüm İstanbul seçmenine en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında ve milli iradenin emrinde olacağız."