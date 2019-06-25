LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

LGS sonuçları öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını 'meb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek.
Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.
LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018'de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.
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