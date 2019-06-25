TSK'dan Anıtkabir açıklaması

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Anıtkabir' adı kullanılarak sosyal medyada bazı hesapların açıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı 'Anıtkabir' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmi Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" denildi.
Anıtkabir resmî internet sitesine “https://t.co/ilkHAnlx2y” adresinden erişilebilir.— TSK (@TSKGnkur) 25 июня 2019 г.
Paylaşımda, Anıtkabir resmi internet sitesine 'www.anitkabir.tsk.tr' adresinden erişilebileceği duyuruldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)