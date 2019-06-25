Avukat Atalay: Gezi iddianamesi yamalı bohçadır

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmayı, Hollanda ve İsviçre Başkonsolosları, ABD, Almanya, Norveç Başkonsolosluğu görevlileri, İngiltere Barosu temsilcisi, Avrupa Parlamentosu görevlileri ile bazı HDP ve CHP milletvekilleri de takip ediyor.

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

ATALAY: BU İDDİANAME YAMALI BOHÇADIR, HUKUKA AYKIRIDIR

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, sanıklar arasında bulunan avukat Can Atalay savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu iddianame Türkiye topraklarının en onurlu toplumsal hareketlerinden birini karalama çabasının güncel örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 8. Madde’den ibaret değildir. Herkesin düşünce ve kanaatlerini yayma özgürlüğünü, dernek kurma özgürlüğünü, gösteri ve yürüyüş düzenleme hakkını, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını da konuşmalıyız. İddianamenin yurttaş haklarından söz etmeden, anayasal düzenden bahsetmesi eksiktir."

"İddianame yöntem sorununa sahiptir, yamalı bohçadır, hukuka aykırıdır" diyen Atalay, şöyle devam etti:

"Bizim 27 Mayıs 2013’te itiraz ettiğimiz Gezi Parkı'ndaki inşaat imar planına aykırı ve kaçaktı. Taksim Yayalaştırma Projesi Türkiye’deki anayasal düzeni ayaklar altına almıştı. Ruhsat sorduğumuzda bizi durdurmaya çalışan 50 civarında yetkisiz sivil kimdi? Siyasal iktidar, başa çıkamadığı bir şeyi uluslararası bir komplo olduğuna dair Fethullahçı çeteyle birlikte karalamaya karar vermiştir. 2013’te yazılan Mehmet Yeşilkaya ve Nazım Ardıç’ın imzasının olduğu 11 sayfalık rapor, bu davanın iddianamesinin temelidir."

'GEZİ DİRENİŞİ İKİ KAVRAMLA ÖZETLENEBİLİR'

Taksim'in Türkiye’nin meydanı olduğunu söyleyen Atalay, savunmasına şöyle devam etti:

"Resmi adı Cumhuriyet meydanıdır. İnsanlar sevinç, üzüntü, yas ve itirazlarını bu meydanda göstermek isterler. Engellemelere dekşampiyonluk da 5 Nisan Polis Günü de bu meydanda kutlanırdı. Sonra iktidar, kendisine itiraz eden sesleri kent merkezinden sürmeye karar verdi.

Gezi direnişi iki kavramla özetlenebilir: Nasıl bir demokrasi düzeni istendiğinin somut örneklenmesidir ve anayasal hakkın kullanıldığı bir itiraz hareketidir.

Gezi'ye komün diyenler haksız değildir. Para harcamadan hayatımızı idame ettirebileceğimiz bir alan oluştu. Hayatımda yediğim en güzel yalancı dolmaları Gezi'de yedim. Fakat bunları Osman Kavala finanse etmedi. Bu kadar büyük bir direnişi finanse etmek kimsenin haddi değildir.

İddianamede Gezi uluslararası bir komplo olarak Arap Baharı’yla ilişkilendiriliyor. Fakat Libya, Tunus ve Mısır’daki Arap Baharı’nı Recep Tayyip Erdoğan desteklemiyor muydu? Biz Gezi’deyken kendisi Tunus’un yeni yönetiminin misafiriydi. İddianamede ‘anayasal düzene şirk koşmak’ diye bir tabir var. Şirk koşmak hukuki değil, dini bir tanımdır. Böyle bir suçlama olamaz.”

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.

İddianamede, sanıkların, 'Gezi olayları' olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları belirtilerek, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine yer veriliyor.

Tüm sanıklar hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı sanıkların 'mala zarar verme', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması', 'ibadethane ve mezarlıklara zarar verme', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'nitelikli yağma' ve 'nitelikli yaralama' gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, 'mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yağma' suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.