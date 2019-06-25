İmamoğlu kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı

Sözcü'nün haberine göre, İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz” denildi.

İmamoğlu ailesinin mal varlığı şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı pic.twitter.com/AhWPEamDl5 — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) June 25, 2019

​