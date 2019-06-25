Kayıt
17:59 25 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız adaydan seçimlerin yenilenmesi talebi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı

    © AA / Murat Kaya
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    11222

    Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılan ve 92 oy alan Mehmet Ali Aydoğmuş, 'kendisine verilen oyların kasıtlı olarak başka siyasi partilere kaydedildiği" iddiasıyla seçimlerin yenilenmesine yönelik itirazda bulundu.

    İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydoğmuş, hazırladığı dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere il seçim kuruluna sundu. 

    © AA / Erhan Elaldı
    İstanbul seçimini yaptı, İmamoğlu yeniden İBB Başkanı
    Aydoğmuş dilekçesinde, "Bu seçim Türkiye'mizin tarihinde kara sayfa olarak yer almıştır. İstanbul toplumu ve gelecek nesil için, demokrasimiz ve kara lekenin silinmesi için seçimin tekrarlanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. 

    Aydoğmuş, şunları söyledi: 

    "İstanbul'daki tüm sandıklarda bana verilen oyların bir kısmı, kasıtla sandık kurulları başkanları tarafından farklı siyasi partiler adına kaydedilmiş ve sandık sonuç tutanaklarına da bu şekilde geçmiştir. 39 ilçede herhangi bir sandık tutanağı ve çetelesi verilmediği gibi itiraz süresi de bildirilmemiştir. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde aldığım oyların başka bir siyasi partiye kaydırıldığı aşikardır. Bu nedenle mağdur edilmekteyim."

    Dilekçesini sunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Aydoğmuş, 31 Mart'ta 262 oy aldığını, bu seçimde ise aldığı oyların 92'ye düştüğünü dile getirdi. 

    İlgili konular:

    YSK, 'hatalı mühür kararı'nın gerekçesini açıkladı
    YSK Başkanı Güven: İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek
    YSK Başkanı Güven: İmamoğlu'nun oy miktarı yüzde 54.21, Yıldırım'ın oy miktarı ise yüzde 44.99
    Etiketler:
    İstanbul Adalet Sarayı, itiraz, seçim, Oy, YSK, Bağımsız aday, Mehmet Ali Aydoğmuş, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, 23 Haziran İBB seçimleri
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı
    Karikatür
    'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'
    İnfografik
    Yenilenen İBB Başkanlığı seçimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet