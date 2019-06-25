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17:59 25 Haziran 2019
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    bedelli askerlik

    Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi yasalaştı

    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Türkiye
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    Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edilerek yasalaştı.

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    Askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi
    Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylayıp Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek.

    65 maddelik yasayla, askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek. 

    Düzenlemeyle askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

    Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

    Askerlik çağı, cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

    ERKEN TERHİS

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    Askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi
    Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle yaklaşkı 100 bin kişinin terhis olması bekleniyor.

    BEDELLİ ÖDEME

    İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.

    ASKERLİKTEN MUAF

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    Cumhurbaşkanına bazı kişileri askerlikten muaf tutma yetkisi veren madde değiştirildi
    Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulu'nca gerekli görülen sahalarda, bakanlığın teklifi üzerine cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

    YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR

    Yurt dışında en az 3 yıl süre ile fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

    YOKLAMA KAÇAĞI, BAKAYA 

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    Bakaya, yoklama kaçağı 460 bin genç bedelliden yararlanacak
    Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecek.

    İLAVE ÖDEME

    Askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca ilave ödeme yapılacak.

    Etiketler:
    TBMM, bedelli askerlik, Bedelli asker, yasa, Askeralma Kanun Teklifi, Askerlik
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