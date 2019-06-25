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19:33 25 Haziran 2019
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    AK Parti Sözcüsü Çelik: İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun" diye konuştu. Çelik, kabine revizyonu iddialarına ilişkin de "Revizyon Genel Başkanı'mızın takdirindedir. Genel Merkez'in düşüncesi de aynıdır" açıklamasında bulundu.

    © AA /
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    Çelik, MYK sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

    - İstanbul seçiminde, Meclis'te büyük başarıya imza attık. 

    - Seçim sonuçları önümüzdeki günlerde de değerlendirilecek.

    -Seçimlerde sandık başına giden İstanbullu vatandaşlarımız büyük bir fedakarlık gösterdiler, demokrasimize verdikleri güç için bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 

    - Binali Yıldırım Bey büyük bir gayret sarf ettiler, İstanbul sevdasına herkes şahit oldu. Kendilerine teşekkürü borç biliriz. 

    - MHP teşkilatına, Bahçeli'ye de teşekkürlerimizi borç biliriz. 

    - YSK, süreci başarıyla yönetmiştir. YSK temsilcilerine teşekkür ediyoruz. 

    - Yakın dönemde seçim sıklığı konusunda yorgunluk tartışmaları gündeme geldi. Demokrasi, bedel isteyen bir kazanım. 

    - Kimin kazandığından daha önemli olan demokrasinin kazanmasıdır. Milli iradeyle kavga edilmez, milli iradeye tabi olunur.

    - Yurt dışında, seçimlerin yenilenmesinin ardından Cumhurbaşkanımız hakkında kara propaganda başlatılmıştı. Ama görüldü ki 25 yıllık bir iktidar el değiştirirken demokratik olgunluk gösterilmiştir. Buna önderlik eden de sayın cumhurbaşkanımızın tavrı olmuştur. Diktatörlük safsatasından başlayarak Türkiye düşmanları devreye girmişti. Demokratik olgunluk gösterilmiştir.

    - Her seçim döneminde kutuplaşmadan bahsediliyor. Aziz milletimiz provakasyonlara kulak asmasın. 

    - Türkiye'nin demokrasisi yolundan sapmayacak. AK Parti buna güç vermeye devam edecektir. 

    - Önümüzdeki seçimsiz dönem vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi bakımından son derece kıymetlidir. 

    - Bizim kazandığımızdan daha önemli olan milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir.

    - Yeni Askerlik reformunun hayırlı olmasını diliyoruz. Yargı reformu da çok önemlidir. Bu dönemi büyük kazanımlara imza atarak geçireceğiz. Bu süre içerisinde çeşitli dış politika gelişmeleri yaşanıyor. İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunmasına dönük olarak hasssayitin rejim tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Açıkça ateşkes ihlalinde bulunarak orada sivil insanlar hayatını kaybetti. Bu konularla ilgili Rusya'ya sürekli açık tutumumuzu iletiyoruz. TSK'nın gözlem noktalara yapılan saldırılara karşı sert karşılık vereceğimizi iletmiş olduk. Herkesi rejimin ihlallerine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Buradan Türkiye'nin Suriye halkının tamamından yana olan tavrı aynen devam etmektedir.

    -Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Raporu, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin tescili anlamına gelmektedir. Türkiye olarak BM'nin Kaşıkçı Raporu'nunu destekliyoruz. Daha önce bununla ilgili Türkiye'yi suçlayanlar başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız açıkça ifade etti. Bu yargılamanın İstanbul'da yapılması, cinayetin üstünün örtülmemesi gerekir. Burada vahşice ve teamüden bir cinayet işlenmiştir. Egemenliğimiz altındaki topraklarda işlenmiştir.

    - Yunanistan başbakanını uyarıyoruz, altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın cumhurbaşkanına karşı saygılı bir dil kullanmalıdır. Yunanistan, Türkiye ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirmmeye çalışıyor. 

    © AA / Halil Sağırkaya
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    Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik şunları söyledi: 

    -(Oy farkının sebepleri) İlçe belediyelerinde partimiz büyük bir zafere imza atmıştır. Bütün bunları ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Bu fark nasıl ortaya çıkmıştır? Vatandaşlarımızın beklentileri nelerdir? Bu değerlendirmeler başlamıştır. Bu, milletimizin tercihidir, başımızın üzerinde yeri vardır. 

    - (Seçim sürecinde teşkilatların çalışmaları) Arzumuz her seçimde daha büyük bir başarı elde etmektir. Adayımız ve teşkilatlarımız (seçim sürecinde) büyük bir çaba ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde vatandaşımızın beğendiği konuları güçlendireceğiz, beğenilmeyenleri de revize edeceğiz. 

    - (Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ın İmralıya gitmesi) Bahsettiğiniz kişi başvurmuş ve kabul görmüş, bu görüşme gerçekleşmiş. Bu tip çalışmaları olan biri olduğu görülüyor. Başvuru kanuni mekanızmaları içerisinde gerçekleştirilmiş. Daha sonra da terörist başı tarafından mesaj bu şahsa verilmiş. Sanki biz organize ettik gibi bir konuşma oluyor. Burada herhangi bir şekilde gayri meşru bir beklentiye girecek olsak, Cumhurbaşkanımızın o gece ne dediği hatırlayın, 'Öcalan-Demirtaş noktasında iktidar savaşı var' demişti, o zaman böyle bir konuşma olmazdı. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    - Siyasi rant istiyoruz gibi sunanlar ve eleştirlenle ne hikmetse farklı terör örgütlerinden kendi siyasetlerine yönelik destekler gerlirken ses çıkarmıyorlar. Sürekli sessiz kalıyorlar, sonra bu tutumu sürdürenler, siyasi rant bekliyormuşuz gibi bir tutum içerisine giriyorlar. Siyasi rant elde etmek isteseydik daha sessiz bir uslupla geçiştirirdik. Bunu yapanlar, bizim net şekilde koyduğumuz tavrı eleştirmeye kalkıyorlar. 

    (Öcalan'ın kardeşinin TRT'ye çıkması) TRT Kürdi muharibine şahıs beyanat vermek istiyor. Terör örgütü içindeki kirli ilişkiler ortaya çıkmıştır. TRT Kürdi yayını terör örgütünün kirli ilişkilerinin berraklaşmasını sağlayan bir yayın faaliyeti olmuştur. 

    - (S-400, Türkiye'de hangi bölgelere konuşlandırılacak) Bununla ilgili silahlı kuvvetler çalışmasını yaptı. Sayın cumhurbaşkanımızın bilgileri dahilindedir. Şurası ya da burası demem doğru olmaz. Geldiği zaman hep beraber görmüş olacağız. 

    Etiketler:
    24 Haziran, AK Parti, İmralı, CHP, Abdullah Öcalan, S-400, Rusya, Askerlik, kabine revizyonu, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, myk, Ömer Çelik
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