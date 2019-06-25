Bülent Arınç'tan 23 Haziran yorumu

TBMM eski başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Kosova'nın Prizren şehrine geldi. 50 kişilik ekiple Prizren'e gelen Bülent Arınç, TİKA tarafından onarılan ve açılışını TBMM Başkanı görevindeyken kendisinin yaptığı Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Cami ve diğer tarihi yerleri ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya'nın da eşlik ettiği ziyaret kapsamında Kosovalılar, Arınç'a yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ



İstanbul'daki yenilenen seçimi de değerlendiren Arınç, şunları söyledi:

"Yaptığımız nihayet bir seçimdir. Seçimde kazanmakta var kaybetmekte var. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanları değil rakipleridir. Bir defa değil iki defa seçim oldu. Birincisiyle daha az oy farkıyla AK Parti adayı kaybetmişti, şimdi çok daha büyük bir farkla oldu. Milletin takdir ettiğine bizim hayır dememiz mümkün değil. Bunu saygıyla karşılıyoruz. 25 yıl aralıksız yönettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, ilçe belediyelerini ayrı tutuyorum, bu sefer başka bir aday seçimi kazandı. Çok tabiidir, çok doğaldır. Bildiğiniz gibi yine 25 yıl sonra Ankara'da da başka bir aday seçimi kazanmış ve görevine başlamıştır. Demokratik usullerden birisidir; demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir. Bunu tabii karşılamak lazım".