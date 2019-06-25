İmamoğlu'ndan 'Demokrasi Gecesi' paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran akşamı 19:15'de rakibi Binali Yıldırım'ın kendisini tebrik ettiği açıklamayı canlı takip ettiği görüntüleri paylaştı.

23 Haziran İstanbul seçiminin galibi İmamoğlu, Twitter ve YouTube hesabından 'Demokrasi Gecesi' başlıklı bir video paylaştı. Videoda, İmamoğlu'nun kendi ekibinin kamerasından seçim akşamı yaşananlar görülüyor.

Görüntülerde en çok dikkat çeken anlardan biri İmamoğlu’nun saat 19:15’te rakibi AK Parti’li Binali Yıldırım’ın tebrik açıklamasını izleyişi oldu.

Kazandığının belli olmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu’na sarılan Ekrem İmamoğlu daha sonra Beylikdüzü’ne geçerek vatandaşlara seslenmişti.

İstanbul'da demokrasi kazandı, herkes kazandı. Şimdi hep beraber güzel işler yapma zamanı.



“Demokrasi Gecesi” videosunu YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz 👉🏻https://t.co/q6K8yVF9G3 #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/u6yOKipg5T — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 25, 2019

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