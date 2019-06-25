İmamoğlu'ndan 'Demokrasi Gecesi' paylaşımı

Görüntülerde en çok dikkat çeken anlardan biri İmamoğlu’nun saat 19:15’te rakibi AK Parti’li Binali Yıldırım’ın tebrik açıklamasını izleyişi oldu.
Kazandığının belli olmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu’na sarılan Ekrem İmamoğlu daha sonra Beylikdüzü’ne geçerek vatandaşlara seslenmişti.
İstanbul'da demokrasi kazandı, herkes kazandı. Şimdi hep beraber güzel işler yapma zamanı.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 25, 2019
“Demokrasi Gecesi” videosunu YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz 👉🏻https://t.co/q6K8yVF9G3 #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/u6yOKipg5T
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