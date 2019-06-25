THY'den 'Rüya' uçağı için isim anketi

Twitter'daki resmi hesabından yapılan ankette, 26 Haziran Çarşamba günü İstanbul Havalimanı’na inecek "rüya uçağı" olarak tabir edilen uçağının ismi için Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner’ın ismine birlikte karar verelim." ifadelerine yer verildi.
✈☁— Türk Hava Yolları (@TK_TR) June 25, 2019
Yeni uçağımızın adı ne olsun?
Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner’ın ismine birlikte karar verelim.
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