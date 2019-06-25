Erdoğan, Askerlik Kanunu'nu imzaladı

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan, bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır, hayırlı olsun" dedi.
Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı... Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu’nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 25, 2019
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