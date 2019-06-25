Kemal Öztürk: Ali Babacan, 10 gün içerisinde AK Parti'den ayrılacak

AK Parti’den ayrılarak Abdullah Gül ile parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü ve 10 gün içersinde üyelikten ayrılacağını açıklayacağı iddia edildi.Ali Babacan’ın genel başkanlığında yeni bir parti kurulacağı yönündeki bilgiler üzerine 23 Haziran seçimi sonrası gözler AK Parti’deki gelişmelere çevrildi. Kısa bir süre önce Yeni Şafak’taki yazılarına son verilen ve eski Anadolu Ajansı (AA) yöneticisi Kemal Öztürk, bugün katıldığı Medyascope yayınında , Ruşen Çakır’a konuştu. Öztürk, Ali Babacan’ın randevu isteyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittiğini ve partiden ayrılacağını kendisine söylediğini ifade etti. Öztürk, şunları söyledi:

‘BU CİDDİ BİR HAMLEDİR’

“Sanıyorum bir hafta ya da 10 gün içerisinde Sayın Ali Babacan AKP’den ayrıldığını duyuracak. 10 gün önce, doğruluğunu kaynaklarımdan teyit ettim ama yine de ihtiyatlı konuşmuş olayım. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Babacan’ın bir görüşmesi oldu, bunun talebinin Sayın Babacan’dan geldiğini ve Sayın Babacan’ın da partiden, kurucu olarak da parti üyeliğinden ayrılacağını bir şekilde ifade etmiş.

Bu zaten bilinen bir şeydi ama bu somutlaşmış bir diyalogla da bizzat kendisi tarafından iletilmiş oldu. Bu ciddi bir hamledir, ciddi bir çıkıştır. AK Parti’yi de çok doğrudan etkileyecek bir çıkıştır. Sayın Gül Sayın Babacan’la beraber nasıl bir parti kuracaklar, sanırım merkez sağa oturan bir partiden bahsediyorlar.”