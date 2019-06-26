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04:41 26 Haziran 2019
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    Bedelli askerlik

    Askerlik kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yeni askerlik kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.

    bedelli askerlik
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi yasalaştı
    Meclis Genel Kurulu’nda 335 milletvekilinin oyuyla kabul edilen düzenleme dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylandı, daha sonra Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Yasanın yürürlüğe girmesiyle askerlik sisteminde köklü değişikler hayata geçmiş oldu. 

    NTV'nin aktradığına göre yeni sistemde, kısa dönem uzun dönem askerlik ayrımı sona erdi. Zorunlu askerlik 12 aydan 6 aya düştü.

    6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar istemeleri ve uygun görülmeleri halinde askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira maaş verilecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan askerlere ise ek bin lira verilecek. 

    Bedelli askerlik, asker, TSK
    © AA /
    Yeni askerlik yasası Salı günü oylanacak
    Kanun düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda erken terhis çalışmaları da başladı. 6 aylık süreyi tamamlamış olan 100 binden fazla askerin terhis süreci başladı.

    Yeni sistemde 20 yaşını doldurmuş ve 31 bin TL ödeyenler bedelli askerlik yapabilecek. Bedelli askerlikten yararlananlar bir aylık temel eğitimin ardından terhis olacak.  

    Düzenlemeyle, bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanların bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlikten yararlanmasının önü açıldı, cezaları da affedildi.

    Yeni askerlik kanunuyla yedek subaylığın yanı sıra yedek astsubaylık da devreye girdi.

    © İHA / AHMET UMUR ÖZTÜRK - FATİH ERDOĞAN
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    Yedek astsubay olarak görev yapacaklar 2 ay temel 10 ay da kıta görevi yapacak. İsteyenler yedek astsubaylıktan astsubaylığa geçebilecek.

    Doktorlar ve öğretmenler, bir aylık temel eğitimin ardından görevlerini yaparak askerlik hizmetini tamamlamış sayılacak.

    Yeni kanun ile bazı kişilere askerlik muafiyeti de sağlanabilecek. Muafiyet kararı, Milli Güvenlik Kurulu’nun gerekli gördüğü sahalarda, Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifi üzerine verilebilecek.

    Etiketler:
    MGK, Resmi Gazete, bedelli askerlik, Askerlik, Recep Tayyip Erdoğan
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