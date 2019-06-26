Kayıt
07:47 26 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Uzmanlar uyardı: Yükselen puanlar yanıltmasın

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    LGS kılavuzu yayımlandı. Uzmanlar, tercih yapacak öğrencileri "Yükselen puanlar yanıltmasın" diye uyardı.

    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu dün yayımladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimleri de açıklandı.

    © AA /
    LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
    LGS tercihleri, E-Okul üzerinden 01-12 Temmuz tarihlerinde öğrenci velileri tarafından yapılacak. Tercihlerini internetten yapmak istemeyen veliler, herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden bu işlemlerini tamamlayabilecek. Tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

    Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın aktardığına göre, öğrenciler, Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek.

    Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacak. Yerel Yerleştirme’de tercihlerinden ilk 3 okulu Kayıt Alanı’ndan seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde, aynı okul türünden en çok 3 okul seçilebilecek. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplam 15 okul tercihinde bulunabilecek.

    KAYIT ALANLARI RENKLERLE

    Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanı’nda yer alan okulları belirtecek.

    Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanı’nda yer alan okulları belirtecek.

    © İHA /
    LGS sonucu yüzünden babası ile tartışarak balkondan atlayan genç kurtarılamadı
    Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanı’nda ve Komşu Kayıt Alanı’nda olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

    Özel Öğretim Kurumları’na kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

    NAKİLLER İKİ DÖNEMDE

    Yerleştirmeye esas nakiller 2 dönemde yapılabilecek. Her tercih döneminde en fazla 3 tercih hakkı olacak. Boş kontenjanlar 22 Temmuz’da duyurulacak.

    ÖZELLERE KAYIT BAŞLADI

    Özel okullar, dün saat 17.00 itibarıyla taban puanlarını ve kayıt esaslarını içeren kılavuzlarını ilan etti ve bugün ön kayıtlara başladı. Özel Okullar Kayıt Koordinasyon Komisyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, 1. ön kayıt dönemi 1 Temmuz’da tamamlanacak ve 2 Temmuz’da asil liste kesin kayıtları yapılacak. Özel okullara kayıtlar 12 Temmuz’a kadar devam edecek.

    LGS
    © AA /
    LGS açıklandı: Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu'na göre matematik ve fen bilimlerindeki başarı arttı
    SIRALAMAYA DİKKAT

    Eğitimci Yasemin Pakkan, Türkiye genelinde sınavı tam yapan öğrenci sayısının geçen yıla oranla daha fazla olduğuna dikkat çekerek “Hatta 1-3 yanlış yapanların sayıları da geçen yıla oranla hatırı sayılır şekilde yüksek. Bu nedenle elde edilen puanlar ve yüzdelik dilimler geçen yılla kıyaslandığında, puanların edinilen yüzdelik dilimlere göre yüksek olduğu görülüyor. Özel okul yerleştirmeleri yapılırken geçen yıl belirlenen puanlardan yüksek taban puanlarının açıklanacağını öngörüyoruz” dedi.

    Etiketler:
    Öğrenci, lise, puan, tercih, Kılavuz, LGS
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    T-90A tankı 'ARMY-2019 Forumu'nda.
    Rusya’nın yeni nesil silahlarının sergilendiği 'ARMY-2019 Forumu’ndan kareler
    Karikatür
    ‘Trump ve Kim Jong-un ilişkilerini ‘yeniden başlatmaya’ çalışıyor’
    İnfografik
    Yenilenen İBB Başkanlığı seçimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet