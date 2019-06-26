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09:17 26 Haziran 2019
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağda) ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu (solda), Eyüpsultan'da gerçekleştirilen mitingde vatandaşlara hitap etti.

    Kılıçdaroğlu: 1989 travmasını yaşamak istemiyoruz

    © AA / Orhan Akkanat
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da yinelenen ve Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da yinelenen ve partisinin adayı Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı.

    Kılıçdaroğlu, "Oy farkını bu kadar yukarıya çeken ne oldu sizce?" sorusuna "Haksızlık duygusu. 'Bir kişiye haksızlık yapılıyor' duygusunu gittiğim her yerde duydum. Ki biz kanaat önderleri ağırlıklı, hemen hemen tüm hemşehri dernekleriyle toplantılar yaptık. Onların kullandıkları ilk cümle, 'Bir haksızlık yapıldı.' Bu önemli bir şey" yanıtını verdi.

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    İmamoğlu seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personelle ilgili konuştu
    Sayın'ın sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Kılıçdaroğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - Son bir hafta Erdoğan'ın sahaya inmesi, Abdullah Öcalan'ın mektubunun AKP açısından ters teptiği yorumları yapılıyor. Sizce son hafta yaşananların etkisi ne oldu?

    Onu bilemiyorum, çünkü biz onu değerlendirme fırsatı bulamadık, artısı mı oldu eksisi mi oldu diye. Şunu gözlemledim; Cibali tarafında, Siirtliler, Bitlisliler Eruhlular vardı, onların kahvehanelerine gittim, Eruhlularla bir özel toplantı yaptım. Onları hiçbir şekilde etkilemediğini gördüm.

    Yapılan atraksiyonun onları etkilemediğini gördüm, gayet kararlılardı.

    Bir de tabii çok mağdur edildiklerini söylüyorlar. "Bizi perişan ettiler" diyorlar böyle bir algı var.

    Demokrasinin olmadığını, tamamen perişan edildiklerini söylüyorlar. Tabii bu MHP tabanında bir şey yaptı mı onu bilmiyorum.

    'GÜNEYDOĞU'YA GİDEMEYEN CHP SÜRECİ DIŞARIDA KALDI'

    - İstanbul seçimindeki HDP desteği işbirliğine dönüşür mü?

    Diğer siyasi partilerle olan ilişkimize benzer bir ilişki olacak.

    Burada HDP kendi inisiyatifi ile demokrasiye duyduğu ihtiyaç nedeniyle böyle bir karar aldı. Bu iyi. Ama şunu da kabul etmek lazım, biz son 10 yıldır Doğu ve Güneydoğu'da çok çalıştık. Sorunların çözümü, Kürt sorununun çözümü konusunda emek harcadık, çalışmalar yaptık.

    Ben hiç gitmediysem en az 5-6 kez Doğu ve Güneydoğu'ya gidip sivil toplum örgütleriyle, bazen medyaya açık, bazen kapalı toplantılar yaptım.

    Dolayısıyla 'Doğu ve Güneydoğu'ya gidemeyen bir CHP süreci' tamamen dışarıda kaldı. Biz toplumun hemen hemen her kesimiyle rahat diyalog kurabiliyoruz.

    İmamoğlu ortak yayının yapılacağı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’na eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu ile geldi
    © AA / Orhan Akkanat
    İmamoğlu kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı
    HDP ayrı parti, İYİ Parti ayrı parti, biz ayrı partiyiz.

    Son çıkan seçim yasasındaki değişiklikle, partilerin bir araya gelerek yasal ittifak kurmalarına zemin hazırlandı. Bu çerçevede biz İYİ Parti, SP ve DP ile bir araya geldik.

    HDP'nin sosyolojik tabanı kültürel haklarını elde etmenin çözümünü iktidar aracılığıyla bekliyordu, oysa şimdi yön değiştirdi ve CHP ile kol kola girerek bir arayışa girdi.

    Şimdi orada, hem iktidar partisi hem de HDP ayrıştığımız temel bir nokta vardı: Onlar sorunun çözümünü başka mecralarda arıyorlardı.

    Biz en başından beri çözümün adresi olarak parlamentoyu gösteriyorduk. Bugün, benim anladığım kadarıyla hem AKP hem de HDP artık "Evet bu sorun Meclis'te çözülür..." diyor. O noktaya geldiler. Bu bizim için çok önemli bir şey. Bu sefer sorun çözülecekse adres belli oluyor. O adreste biz bu sorunu çözeceğiz demektir.

    - 7 maddelik 'halkçı belediyecilik' ilkeleri neler?

    Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında açıkladığı 'halkçı belediyecilik' olarak adlandırdığı 7 temel ilke, 'ayrımsız hizmet, fakir mahallere pozitif ayrımcılık, şeffaflık, liyakat, adaletle yönetim' başlıklarını içeriyor ve partili belediyelerin bu ilkelere uygun bir yönetim anlayışı sergilemeleri isteniyor.

    - İmamoğlu'nun kazanmasını haksızlık duygusu ile açıkladınız. AKP seçmeninden oy almış görünüyorsunuz. Bu oyun kalıcı hale gelmesi için ne yapacaksınız?

    Şöyle, izlediğimiz politikayı sürdürmemiz gerekiyor. Biz ilk kez kendi seçmen kitlemizin dışındaki kitlelerle iletişim kurup, o kitlelerle konuşmaya başladık. Ama nasıl? Mitinglerle değil, hayatında hiç CHP'ye oy vermemiş bir grupla karşılaştık.

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
    © AA / Orhan Akkanat
    ‘İmamoğlu mevcut sorunlarla ilgilenirse, AK Parti onunla işbirliğine gider’
    Toplantımızın şöyle bir özelliği var, bu toplantılarda diyorum ki; aklınıza CHP ile ilgili ne gelirse sorabilirsiniz.

    'Acaba genel başkana sorarsam ayıp olur mu diye düşünmeyin, şu soruyu sorarsam CHP genel başkanı üzülür mü diye düşünmeyin, aklınıza gelen her soruyu sorabilirsiniz' diyorum.

    'Ben de size çok samimi cevap vereceğim' diyorum. Aramızda çok samimi bir ilişki ortaya çıkıyor. Bizim samimiyetimize güvenmeye başlıyorlar, söylemlerimize güvenmeye başlıyorlar.

    Bu kolay olmadı aslında, uzun süredir devam ediyordu. Vaizlerle toplantılarla, ilahiyatçılarla toplantıyı düşünün, sadece Rizelilerle, Bayburtlularla toplantıyı düşünün.

    Bütün bu değişik gruplarla, bize mesafeli, hayatında oy vermemiş kişilerle görüştük.

    Bir de bunları davet etmek zor, gelmiyor mesela.

    - Siz görünmediniz hiç...

    Tabii görünmüyoruz, onlar da çok görünmek istemiyorlar üzerlerine baskı gelir diye. Mesela bir toplantı yaptık, AK Parti'nin fiilen ilçe yönetimindeki kişi geldi.

    Burs konusunda ve bir başka konuda AK Partililerin kafası karışık. Buraya bir açıklama getirmeniz lazım dedi. Açıklama getirdik. Mesela diğerleri gelip "Fotoğraf çektirelim özel, bizde kalsın" dediler, o "Ben çektiremem, partinin yönetimindeyim şu an" dedi. Bu tür insanlar var.

    '89 TRAVMASI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ'

    - Size oy veren seçmeni nasıl tutacaksınız? Yüzde 54 parti oyunuzun iki katı. Önümüzdeki süreçte nasıl bir politika izleyeceksiniz?

    Şimdi bunu sürdürülebilir kılmamız lazım. Bugün 7 madde açıkladım. Bu 7 madde gerçekten çok kritik. Biz ona halkçı belediyeciliğin temel kuralları diyoruz.

    Gerçekten işi ehline verecek. O konuda işte, "Bu geçen dönemki belediye başkanlığından kaldı, bunu hemen sürelim" değil.

    Gerçekten, bu kişi görevini çok iyi yapıyorsa, o görevde tutmak lazım, kalsın, zaten o işi yapıyor.

    Eksen
    'Erdoğan'ın beka söylemi ilk kez işe yaramadı, İmamoğlu artık Türkiye'de önemli bir politik aktör'
    Buna benzer, yoksul mahallelere hizmet götürme gibi, belirlediğimiz 7 kurala belediye başkanları uyacak, biz de Genel Merkez'den takip edeceğiz. Yani bir 89 travmasını yaşamak istemiyoruz.

    'ERKEN SEÇİM TALEBİMİZ YOK'

    - Siz daha önce 'Erken seçim yok, belediyelerin faaliyetlerini göstereceğiz' demiştiniz. Bu görüşünüzde değişiklik var mı?

    Bu görüşümüz değişmedi, bir seçim isteğimiz, talebimiz yok. Ülkenin gerçekten çok ciddi sorunları var. Dış politikada da var, Türkiye ilk kez bu kadar yalnızlaşıyor, tarihinde hiç bu kadar yalnızlaşmadı.

    Siz Mısır'la ilişkiyi nasıl bozarsınız? Akdeniz'in bu tarafında Türkiye var, öbür tarafında Mısır var, ikisi de güçlü devlet.

    Fakat bakın şuraya, Mısır'ı, İsrail'i, Katar'ı, Yunanistan'ı bir arada, sadece dışlanan Türkiye var burada.

    - İmamoğlu, biraz muhafazakâr bir profil çiziyor. Bu, ileride sorun yaratır mı sizin açınızdan?

    Hayır, sorun yaratmaz, Ekrem Bey tam bir halk adamı. Halk adamı ama birikimli birisi. Sorunları sağlıklı saptayıp, çözüm üreten birisi. Bir de belediyecilik deneyiminden geldiği için. İşte Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı) da aynı şekilde Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı) da öyle.

    Ekrem İmamoğlu
    © REUTERS / Hüseyin Aldemir
    BBC 'Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı siz misiniz' diye sordu: İmamoğlu 'Kısmet' dedi
    Geçmişte insanları getiriyorduk, insanlar hayatında belediyeciliği bilmiyordu, beş yılda ancak öğreniyordu. Şimdi bunların tecrübeleri var, gelecekler ve güzel yönetecekler.

    'CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KONUŞULMASI İÇİN ERKEN'

    - Ekrem Bey'in cumhurbaşkanlığı adaylığı da bugünden konuşuluyor...

    Hayır, hayır onlar şimdi hiç konuşulmaz, bugünden konuşmak onu yıpratır, hiç gerek yok.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhurbaşkanlığı, Binali Yıldırım, seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu
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