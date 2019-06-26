Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 yaralı

Edirne'nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan aracın kaza yaptığını bildirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Kazada yaralanan kişilerin sayısı ise 30 olarak duyuruldu.

Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Kaza, sabah saatlerinde Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde meydana geldi.

Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 10 kişi öldü, bazı kaçakların da yaralandığı bildirildi.

Kazayla ilgili Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, minibüsün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup , 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."