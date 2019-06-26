Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanlığı seçim sonucuna saygı gösterdiklerini ancak İstanbul'un 'ehline' emanet edilmediğini söyledi. Bahçeli, ABD'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi, "ABD ister beğensin ister beğenmesin S-400'lerin alınması varoluş meselesine dönüşmüştür" dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın seçimden iki gün önce medyaya servis edilen mektubuyla ilgili, "Terörist başının mektubundan siyasi fayda uman namerttir" ifadesini kullandı.

HDP'nin Kandil'in siyasi aracısı olduğunu ileri süren Bahçeli, "Öcalan canisi HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik" diye konuştu.

CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Ne ibret verici bir gerçektir ki terörist başını mektubuna ne CHP'den ne İP'ten tek bir yanıt gelmemiştir" dedi.

Konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da isim vermeden tepki gösteren Bahçeli, "İstanbul'a konvoyla girişimizi geriye sarıp, İzmir Marşı ile vererek alaya alanlar bilmelidir ki yedikleri haram lokmalar, kırdıkları cevizler yeri geldiğinde boğazlarına duracaktır" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MHP hiçbir sözünü inkar etmemiştir. Ne dediysek yaparız. Çizgimizde bir kırıklık görülmeyecektir. Siyaseti adam gibi yaptık, ilkelerimizin yörüngesinden asla çıkmadık.

#Canlı: MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor https://t.co/Z9SQ0e9tk7 — AA Canlı (@AACanli) 26 июня 2019 г.

'CUMHUR NE DİYORSA ONA KULAK VERDİK, ONUN YANINDA DURDUK'

© AA / Mehmet Ali Özcan Bahçeli: Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır

Cumhur İttifakı'nın hedefleri doğrusunda gece-gündüz demedik, of-puf demedik, üzerimize düşeni kararlılıkla yaptık. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Bir kümeste yemlenip diğer kümeste yumurtlayanlarla işimiz olmaz olamaz.

İstanbul'a bir mitil attık alayı birden toz toprak gibi havaya kalktı. Malum isim ve çevreler mitilimizi duyunca militanlaştıkça militanlaştılar. Onların tutuşmuş çoktan fitili. Biz mitil attık onların beti benzi attı. Bunların kalpleri mühürlüdür. Zavallılar nereden bilsinler mitili, onların çoktan tutuşmuş fitili. Bazıları mitil üzerinden daha izansız, daha sivri iftiralara teşebbüs etti. Akıllarınca bizi zora sokacaklar.

'TERÖRİSTBAŞININ MEKTUBUNDAN SİYASİ FAYDA UMAN, UMDU DİYEN NAMERTTİR'

© AA / Mehmet Eser Bahçeli'den Öcalan'ın mektubuna dair açıklama

Öcalan canisi HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik. Bizi hedef alarak İmralı canisinin mektubundan medet umduğumuzu düşünmek alçaklıktır, arsızlıktır. Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Terörist başının sözlerine onay verdiğimizi söylemek ahlaksız iftiradır.

Teröristbaşının mektubundan siyasi fayda uman umdu diyen namerttir. Mektuptan daha önce haberimiz olduğunu söyleyenler ise satılık kalemlerdir. İmralı'nın yolunu gözleyenler bize ne anlatıyorlar? Mektuptan bilgimiz olduğunu söyleyenler yanımızda mıydı? Biz işbirlikçi değiliz.

MHP'nin teröre bakışı nettir, değişmesi imkansızdır. HDP'yi Kürt siyasi hareketi diye tarif eden vefasız bir şahsiyetin bize söz söylemesi yalnızca kuru gürültüdür. CHP'nin uydusu haline dönüşen İP'in çatısı çökeli epey zaman olmuştur.

BAHÇELİ'DEN AKŞENER'E: SEN POSTU NEREYE SERDİN?

İmralı'ya mitil attığımızı söyleyen hanımefendi, acaba sen postu nereye serdin, kimlere yoldaş oldun?

İP’in başındaki şahıs mitili İmralı'ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur. Ya İmralı'da nöbete girmiş ya Pensilvanya'dan sufle almış ya da aklını ve anılarını bedeli mukabilince efendilerine devretmiştir.

'İBB BAŞKANI'NIN BÜTÜN TASARRUFLARINI TAKİP EDECEĞİZ'



© AA / Erhan Elaldı İstanbul seçimini yaptı, İmamoğlu yeniden İBB Başkanı

Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemiştir. Seçilen İBB Başkanı'nın ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacaktır. İBB Başkanı'nın bütün tasarruflarını takip edeceğiz, gerekli notları alacağız.

PKK ve FETÖ'nün hükmü İstanbul'da sökmeyecektir. Herkes ayağını denk almalıdır. 7 dakikada domuz eti tüketmekle övünenlerin bizim üzerimizden nefret yarışına girmeleri terbiyesizliktir. İstanbul'a konvoyla girişimizi geriye sarıp İzmir Marşı kullanarak alay edenler bilmelidir ki yedikleri haramlar yeri geldiğinde boğazlarında duracaktır.

'S-400'LERİN ALINMASI VAROLUŞ MESELESİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR'

'ÇİPRAS MEYDAN OKUMAYI BIRAKMALI, KENDİNİ TARİHE VERMELİ'

