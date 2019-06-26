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12:19 26 Haziran 2019
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    Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmedi

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanlığı seçim sonucuna saygı gösterdiklerini ancak İstanbul'un 'ehline' emanet edilmediğini söyledi. Bahçeli, ABD'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi, "ABD ister beğensin ister beğenmesin S-400'lerin alınması varoluş meselesine dönüşmüştür" dedi.

    Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın seçimden iki gün önce medyaya servis edilen mektubuyla ilgili, "Terörist başının mektubundan siyasi fayda uman namerttir" ifadesini kullandı. 

    Abdullah Öcalan
    AA: Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı
    HDP'nin Kandil'in siyasi aracısı olduğunu ileri süren Bahçeli, "Öcalan canisi HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik" diye konuştu.

    CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Ne ibret verici bir gerçektir ki terörist başını mektubuna ne CHP'den ne İP'ten tek bir yanıt gelmemiştir" dedi.

    Konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da isim vermeden tepki gösteren Bahçeli, "İstanbul'a konvoyla girişimizi geriye sarıp, İzmir Marşı ile vererek alaya alanlar bilmelidir ki yedikleri haram lokmalar, kırdıkları cevizler yeri geldiğinde boğazlarına duracaktır" diye konuştu.

    Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • MHP hiçbir sözünü inkar etmemiştir. Ne dediysek yaparız. Çizgimizde bir kırıklık görülmeyecektir. Siyaseti adam gibi yaptık, ilkelerimizin yörüngesinden asla çıkmadık.

    'CUMHUR NE DİYORSA ONA KULAK VERDİK, ONUN YANINDA DURDUK'

    • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçlar, CHP Genel Merkezi'nde sevinçle karşılandı.
      © AA / Mehmet Ali Özcan
      Bahçeli: Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır
      23 Haziran seçimi süresince neyi doğru buluyorsak, ülkemiz ve milletimiz için neyin hayırlı olduğunu düşünüyorsak tavrımızı ve duruşumuzu buna göre belirledik. Tarafımız belliydi. Cumhur ne diyorsa ona kulak verdik, onun yanında durduk.
    • Cumhur İttifakı'nın hedefleri doğrusunda gece-gündüz demedik, of-puf demedik, üzerimize düşeni kararlılıkla yaptık. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Bir kümeste yemlenip diğer kümeste yumurtlayanlarla işimiz olmaz olamaz.
    • İstanbul'a bir mitil attık alayı birden toz toprak gibi havaya kalktı. Malum isim ve çevreler mitilimizi duyunca militanlaştıkça militanlaştılar. Onların tutuşmuş çoktan fitili. Biz mitil attık onların beti benzi attı. Bunların kalpleri mühürlüdür. Zavallılar nereden bilsinler mitili, onların çoktan tutuşmuş fitili. Bazıları mitil üzerinden daha izansız, daha sivri iftiralara teşebbüs etti. Akıllarınca bizi zora sokacaklar.

    'TERÖRİSTBAŞININ MEKTUBUNDAN SİYASİ FAYDA UMAN, UMDU DİYEN NAMERTTİR'

    • Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
      © AA / Mehmet Eser
      Bahçeli'den Öcalan'ın mektubuna dair açıklama
      MHP ile teröristler arasında en küçük bağ kurmak bile iblisin oyununa gelmektir. Bizi hedef alarak İmralı canisinin mektubundan medet umduğumuzu, bu mektuba zimmen göz yumduğumuzu aklından geçirmek, rüyada görmek dahi alçaklıktır, arsızlıktır. Bizim söylediğimiz şudur; HDP Kandil'in siyasi aracısıdır. Ha HDP ha Kandil bunların aralarında fark yoktur.
    • Öcalan canisi HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik. Bizi hedef alarak İmralı canisinin mektubundan medet umduğumuzu düşünmek alçaklıktır, arsızlıktır. Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Terörist başının sözlerine onay verdiğimizi söylemek ahlaksız iftiradır.
    • Teröristbaşının mektubundan siyasi fayda uman umdu diyen namerttir. Mektuptan daha önce haberimiz olduğunu söyleyenler ise satılık kalemlerdir. İmralı'nın yolunu gözleyenler bize ne anlatıyorlar? Mektuptan bilgimiz olduğunu söyleyenler yanımızda mıydı? Biz işbirlikçi değiliz.
    • MHP'nin teröre bakışı nettir, değişmesi imkansızdır. HDP'yi Kürt siyasi hareketi diye tarif eden vefasız bir şahsiyetin bize söz söylemesi yalnızca kuru gürültüdür. CHP'nin uydusu haline dönüşen İP'in çatısı çökeli epey zaman olmuştur.

    BAHÇELİ'DEN AKŞENER'E: SEN POSTU NEREYE SERDİN?

    • İmralı'ya mitil attığımızı söyleyen hanımefendi, acaba sen postu nereye serdin, kimlere yoldaş oldun?
    • İP’in başındaki şahıs mitili İmralı'ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur. Ya İmralı'da nöbete girmiş ya Pensilvanya'dan sufle almış ya da aklını ve anılarını bedeli mukabilince efendilerine devretmiştir.

    'İBB BAŞKANI'NIN BÜTÜN TASARRUFLARINI TAKİP EDECEĞİZ'

    • © AA / Erhan Elaldı
      İstanbul seçimini yaptı, İmamoğlu yeniden İBB Başkanı
      23 Haziran İBB Başkanı seçimi yapılmış, milli iradenin seçimi belli olmuştur. Önümüzde seçimsiz geçecek 4 uzun yıl vardır. İBB Başkanlığı seçiminden alınan sonuca saygımız tartışmasızdır. 23 Haziran seçim sonucunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'da insan üstü gayretle çalışan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kazanan Türkiye olmuştur. Türkiye'de demokrasi yok diyenler hem 31 Mart seçiminden hem de 23 Haziran seçiminden ibret almalıdır.

    • Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemiştir. Seçilen İBB Başkanı'nın ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacaktır. İBB Başkanı'nın bütün tasarruflarını takip edeceğiz, gerekli notları alacağız.

    • PKK ve FETÖ'nün hükmü İstanbul'da sökmeyecektir. Herkes ayağını denk almalıdır. 7 dakikada domuz eti tüketmekle övünenlerin bizim üzerimizden nefret yarışına girmeleri terbiyesizliktir. İstanbul'a konvoyla girişimizi geriye sarıp İzmir Marşı kullanarak alay edenler bilmelidir ki yedikleri haramlar yeri geldiğinde boğazlarında duracaktır.

    'S-400'LERİN ALINMASI VAROLUŞ MESELESİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR'

    • © AA / Halil Sağırkaya
      Erdoğan: S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz, geri adım atmayacağız
      ABD'nin S-400 üzerinden ülkemizi tehdit etmesi devlet olma vasfımıza hakarettir. Ya bu tehditlere boyun eğeceğiz ya da S-400'leri Temmuz ayında alıp vatan topraklarına konuşlandıracağız. Bunun başka bir seçeneği kalmamıştır. ABD devletten taviz istemektedir. ABD ister beğensin, ister beğenmesin S-400'lerin alınması varoluş meselesine dönüşmüştür. S-400 Türkiye'nin milli güvenliği için kullanılacaktır. Türkiye teslim olmamalıdır, taviz vermemelidir. S-400'ü almak milli devletimiz için de vazgeçilmez öneme sahiptir. ABD sorumsuzdur, saygısızdır.
    • S-400 almak sadece milli güvenliğimiz için değil milli devlet için de vazgeçilmez öneme sahiptir.

    'ÇİPRAS MEYDAN OKUMAYI BIRAKMALI, KENDİNİ TARİHE VERMELİ'

    • © REUTERS / YVES HERMAN
      Yunanistan Başbakanı Çipras: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki saldırgan tutumundan vazgeçmezse bedeli olur
      Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege’de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır. Yunanistan ateşle oynamaktadır. Çipras, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinde ısrar etmemizin bedeli olacağını küstahça açıklamıştır. Çipras meydan okumayı bırakmalı, kendini tarihe vermelidir. İzmir'de denize dökülen dedelerinden ders almalıdır. Almıyorsa denize gömülmeye, çakılmaya, denizde yutulmaya şimdiden hazır olmalı. Yunan munan bilmeyiz, gideceğimiz yere kadar gideriz. Yolumuza çıkan olursa ezeriz.

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    Etiketler:
    Canan Kaftancıoğlu, Akdeniz, Aleksis Çipras, Meral Akşener, S-400, Yunanistan, Rusya, ABD, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, CHP, İYİ Parti, AK Parti, İmralı, İstanbul, 23 Haziran İBB seçimleri, cumhur ittifakı, MHP, Devlet Bahçeli
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