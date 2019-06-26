Suriye'de çatışma: 1 asker hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep kentine bağlı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle YPG’liler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, Uzman Onbaşı Mikail Candan, ağır yaralandı. Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çatışmanın ardından YPG’lilerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesinin, memleketi Aksaray'a gönderileceği bildirildi.