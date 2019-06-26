Kayıt
13:54 26 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    jokey Uğur Polat

    Yengesine tecavüzle yargılanan jokeyin cezası belli oldu

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İstanbul'da ağabeyinin eşi N.P.'ye iki jokey arkadaşının yardımı ile tecavüz etmekten yargılanan jokey Uğur Polat ile kendisine yardım eden arkadaşları Erhan G. ve Sercan Ç.'ye İstinaf Mahkemesi'nden ceza yağdı.

    jokey Uğur Polat
    © Fotoğraf : Twitter
    Eski sevgilisi olan yengesine tecavüzle suçlanan jokey Uğur Polat'a 20 yıl hapis
    Uğur Polat (28) ile Erhan G. (26) ve Sercan Ç.'ye (27) tecavüz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından aldıkları 20 yıl hapis cezasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımışlardı. 3 jokeyin tutuklanmasına karar veren İstinaf Mahkemesi, sanıklara toplam 61 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

    Dava dosyasında yer alan bilgilere göre 3 jokeyin spor hayatını bitiren olay, İstanbul Bakırköy'de 2016 Mayıs'ında iddialara göre şöyle yaşandı:

    YENGESİNE TECAVÜZ İDDİASI

    Uğur Polat'ın İzmir'de yaşayan ağabeyi Nadir Polat'ın eşi N.P. (24) İstanbul'a geldi. N. P., Uğur Polat'nin evine gitti. Bir süre sonra evde bulunan Uğur Polat, jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak genç kadının ellerini ve ayaklarını bağladı.

    Uğur Polay'ın talimatıyla iki jokey kendi odalarına çekildi. Alkollü olan Uğur Polat, genç kadına tecavüz etti.

    SOKAKTA YARDIM İSTEDİ

    © DHA /
    Kiracısını tecavüzle tehdit etti
    Bir süre sonra 3 jokeyin ellerinden kurtulan N.P. yolda gördüğü bir kişiden yardım istedi. Sokaktan geçen bir kadın ise polise ihbarda bulundu. Uğur Polat'ın sokakta genç kadına tokat atması sonucu çevredekilerin tepkisi üzerine jokeyler N.P.'yi bırakarak ayrıldı.

    TUTUKSUZ YARGILANDILAR

    N. P.'nin şikayeti üzerine 3 jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından dava açıldı. 3 yıl süren yargılamanın ardından geçenb şubatta mahkeme tutuksuz yargılanan sanıkların cezalandırılmasına karar verdi.

    © AA /
    '160 TL'lik borç için evime geldiler, tecavüz ettiler'
    ŞİKÂYETİNİ GERİ ALDI

    Dava dosyasında Adli Tıp raporlarının N. P.'nin iddialarını doğrular nitelikte olduğu, genç kadının el ve ayak bileklerinde halkalı ekimozların tespit edildiği, Uğur Polat'ın cinsel ilişkide bulunduğuna yönelik DNA profili ile örtüşen materyallerin elde edildiği yer aldı.

    Dava devam ederken N. P. şikayetini geri çekti. Uğur Polat'ın ağabeyi başka suçtan cezaevinde bulunan Nadir Polat ise iki ayrı mektup yazarak, kardeşine tuzak kurduklarını iddia etti.

    Daha önceki iddianamede, Uğur Polat ile N.P.'nin bir süre sevgili oldukları, daha sonra ayrıldıkları belirtilmişti. 

    40 YIL HAPİS ÇIKTI

    Mahkeme heyeti Uğur Polat'ı, "cinsel saldırı" suçundan 15 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Uğur Polat, duruşmada tutuklandı. Diğer iki jokey ise "Nitelikli cinsel saldırıya yardım etmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçuna yardımdan" 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    CEZAYA İTİRAZ ETTİLER

    Cinsel taciz
    © Fotoğraf : DHA
    Tecavüz sonrası zorla evlendirilen kadın ailesine uzaklaştırma kararı aldırdı
    Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Cinsel suçlara bakan 20. Ceza Dairesi de önceki gün görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Polat, ile Erhan G. ve avukatları katıldı. Diğer sanık Sercan Ç. ise duruşmaya avukatıyla İzmir Ağır Ceza Mahkemesi salonundan SEGBİS (görüntülü) sistemiyle katıldı.

    'RIZASIYLA İLİŞKİ YAŞADIK'

    Duruşmada Uğur Polat, eski sevgilisi ve ağabeyinin eşi N. P.'nin İstanbul'a geldikten sonra kendisini ziyaret ettiğini ve ayrıldığını belirtti. Bir gün sonra genç kadının gece kendisini arayarak tekrar eve geldiğini belirten Uğur Polat, alkollü olduklarını iki arkadaşının kendi odalarına çekildikten sonra N. P.'nin isteği ile ilişkiye girdiğini ileri sürdü. Sanıklar son sözlerinde suçsuz olduklarını ve beraatlerini istedi.

    CEZA 61 YIL 3 AYA ÇIKTI

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
    Giresun'da zihinsel engelli kadına tecavüz eden 2 sanığa beraat: 'Rızası var'
    İstanbul 20. Ceza Dairesi, 3 sanığın temyiz itirazlarını reddederek kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan yerel mahkemenin verdiği 5'er yıl hapis cezasını onadı. Nitelikli cinsel saldırı suçundan yerel mahkemenin kararını kaldıran Ceza Dairesi, Uğur Polat'a N.P.'ye karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan önce 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme suçun akrabaya karşı ve birden fazla işlendiği gerekçesiyle cezayı yarı oranında artırarak 19 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı. Uğur P'ye iyi hal indirimi uygulayan 20. Ceza Dairesi, cezayı 16 yıl 3 aya düşürdü.

    Tecavüz olayında Sercan Ç. ve Erhan G.'nin asli fail olduğuna kanaat getiren 20. Ceza Dairesi cinsel saldırı suçundan iki jokeye de 12 yıl hapis cezası verdi. Suçun birden fazla işlendiği gerekçesiyle cezayı 18 yıl hapis cezasına çıkartan 20. Ceza Dairesi, iyi hal indirimine giderek cezayı 15 yıla düşürdü. 3 jokey toplam 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu. Sanıkların Yargıtay'a itiraz hakları bulunuyor.

    Etiketler:
    İstanbul, tecavüz, jokey, Uğur Polat
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    T-90A tankı 'ARMY-2019 Forumu'nda.
    Rusya’nın yeni nesil silahlarının sergilendiği 'ARMY-2019 Forumu’ndan kareler
    Karikatür
    ‘Trump ve Kim Jong-un ilişkilerini ‘yeniden başlatmaya’ çalışıyor’
    İnfografik
    Yenilenen İBB Başkanlığı seçimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet