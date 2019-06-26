Dansözlere para takarken gördüğü eşini bıçaklamıştı: 'Ağır tahrik' indirimi aldı

Olay, geçen yılın Ekim ayında, Abant Tabiat Parkı yolundaki bir restoranda meydana geldi. Rukiye Çetin, boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun babası Fuat Cenikli'nin restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığını öğrendi.
‘KISKANDIRMAK İÇİN DANSÖZLERE PARA TAKTIM’
Fuat Cenikli, olay sonrası eşinden şikayetçi olmayıp, kıskandırmak için dansözlere para taktığını söyledi.
Olaydan sonra çiftin arasında süren boşanma davası da sonuçlanarak, taraflar boşandı.
DANSÖZLERE PARA TAKMAK 'AĞIR TAHRİK' SAYILDI
Duruşmada son sözleri sorulan Çetin, suçlamaları reddederek yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu ve eşiyle yeniden evlenmeyi düşündüğünü belirtti. Mahkeme heyeti, yaralama olayını ağır tahrik altında işlediği ve öldürme kastı bulunmadığına kanaat getirdiği sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi.
Rukiye Çetin'in ilk eşini de bıçaklaması ve Fuat Cenikli'yi de daha önce yumruklayarak dövmesi nedeniyle daha önce aldığı 4 yıl hapis cezasının ertelendiği, aynı suçu işlediğinden dolayı infazının yandığı tespit edildi. Dosya Ankara İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi kararı onarsa veya cezayı az bulursa Rukiye Çetin cezaevine girecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)