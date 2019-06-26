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15:29 26 Haziran 2019
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    Ali Babacan

    Altaylı: Ali Babacan yeni parti için yabancı yatırımcılarla görüştü

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kurulacağı iddia edilen yeni parti çalışmaları kapsamında iş dünyası, yerli ve yabancı yatırımcılar periyodik toplantılar yaptığını aktardı. Altaylı, Babacan'ın parti kurmak için acelesinin olmadığını belirtti.

    Habertürk yazarı Altaylı, bilen-bilmeyen herkesin Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracakları 'partilerle' ilgili yazıp durduğunu belirterek, "Ben size söyleyeyim çoğu kulaktan dolma, çoğu palavra demeyeyim ama uydurma bilgi. Büyük bölümünün gerçeklikle ilgisi yok. En hakikisinden, en taze bilgiyi almak istiyorsanız, buyrun okuyun lütfen" diyerek bugünkü köşesinde yeni partiye ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

    Ali Babacan
    © AFP 2019 / Arşiv
    Kemal Öztürk: Ali Babacan, 10 gün içerisinde AK Parti'den ayrılacak
    "Ahmet Davutoğlu'nun kuruluş çalışmalarını şu anda AK Parti’nin eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci yürütüyor ve görüşmeleri hızlandırmış durumda.
    Eli kulağında demek mümkün. Babacan tarafında ise farklı bir hareketlilik var" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

    "Ali Babacan bir süreden beri 'periyodik' toplantılar yapıyor. İş dünyası, yerli ve yabancı yatırımcılar, bankacılarla. Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD üyelerini ziyaret etmiş, ekonomiyi değerlendirip üyelerle sohbet etmiş. Büyük ilgi ve iltifata mazhar olmuş.

    Yabancı yatırımcılar veya temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde ise 'Size ihtiyaç var' cümlesi çokça söyleniyormuş. Ancak Babacan’ın çok acelesi yok gibi görünüyor. Erken seçim ihtimali olduğunu düşünmüyorlar. Bu yüzden de apar topar hareket etmek gibi bir niyete sahip değiller. Ya da değillerdi.

    Merakla İstanbul seçiminin sonucunu bekliyorlardı. Bu sonuç erken seçim konusunda belki biraz daha temkinli olmalarını ya da ellerini biraz daha çabuk tutmalarını sağlayabilir.

    'GÜL'ÜN EN SON İSTEDİĞİ ŞEY PARTİNİN 'KÜSKÜNLER HAREKETİ' GİBİ ALGILANMASI'

    Sağda solda yazılan 'AK Parti'den şu kadar adam istifa edip; Babacan’a katılacak' laflarının ise gerçeği pek yansıtmadığını söyleyeyim.

    Abdurrahman Dilipak
    © AA / Arşiv
    Dilipak'ın aktardığı mesaj: Gül-Davutoğlu-Babacan oluşumuna kadro hazırlanıyor
    Babacan’ın ve ona kol kanat geren Abdullah Gül’ün en son istediği şey partinin bir 'küskünler hareketi' gibi algılanması. Bu yüzden de 'İstifa ettirelim, hemen grup kuralım' gibi bir yaklaşımdan en azından şimdilik uzak duruyorlar. Ancak şu konuda kararlılar: AK Parti’ye geri dönüş yok.

    Cumhurbaşkanı ile görüşecekleri yolundaki haberler ne kadar doğru emin değilim. Ancak daha önce bir görüşme olduğunu biliyorum. Burada verilen mesaj ise netmiş. 'Kalacaksanız kalın, gidecekseniz bir an önce gidin. Bu işin sürüncemede kalması hoş olmuyor' denilmiş.

    Belli ki Ali Babacan bir süre daha iş dünyası, finans dünyası ve sivil toplum dünyası ile görüşmeleri sürdürecek. Parti ondan sonra. Bazıları ise 'Babacan ile Davutoğlu ayrı ayrı çıkıp sonra birleşebilirler' diyor.

    Ben ona hiç ama hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü Babacan’ın arkasında çok ciddi bir uluslararası destek olduğunu biliyorum. O desteğin Davutoğlu’na aynı şekilde yaklaşıp yaklaşmayacağını kestirmek zor. Tabii siyaset bu. Kesin konuşmamak lazım."

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    Etiketler:
    Banka, yabancı yatırımcı, TÜSİAD, Abdullah Gül, Türkiye, 23 Haziran İBB seçimleri, AK Parti, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Fatih Altaylı
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