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16:59 26 Haziran 2019
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    İstanbul semalarında drone alarmı: Uçağın 30 metre üzerinden geçti, kontrol merkezini pilot uyardı

    © DHA /
    Türkiye
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    Bir insansız hava aracı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan uçağın 30 metre üzerinden geçti. Hava trafik kontrol merkezini pilot bilgilendirdi.

    İstanbul semalarında öğlen saatlerinde drone alarmı yaşandı. Uçakların uçuş hatlarında uçuranlara 8 bin 438 TL cezasi işlem uygulanacağının duyurulması da uçuş güzergahında drone uçurulmasına engel olamadı.

    drone
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan bir uçağın pilotu, 30 metre üzerlerinden drone geçtiği bilgisi paylaştı.

    DHA'nın aktardığı habere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçen bir pilot, "1500 feet'te (457) yaklaşık 100 feet (30 metre) üstümüzden beyaz bir drone geçti" anonsu yaptı.

    Bunun üzerine kontrolör, "100 feet olarak aldım teşekkür ederim" cevabını verdi.

    DRONE UÇURANLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

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    © DHA /
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    Uçuş hattında yasak olmasına rağmen drone'u uçuranların tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Pilotun raporu üzerine hava trafik kontrolörü diğer uçakların drone'dan dolayı olası bir tehlikeyle karşılaşmaması adına da bilgilendirdiği öğrenildi.

    Atatürk Havalimanı'nda tel örgülerin üzerine İngilizce ve Türkçe yazılan 'Drone Uçurmak Yasaktır' levhası konulmuştu ancak bu levhalar da drone uçurulmasına engel olamamıştı.

    UÇUŞA YASAK BÖLGELERDE UÇURANLARA 8 BİN 438 TL CEZASI VAR

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) drone ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 8 bin 438 TL idari para cezası uyguluyor. Özel hayatın gizliliğini ihlal edilmesi ve güvenliğin tehlikeye atılması halinde ise 2 bin 124 TL cezai işlem uygulanıyor.

    İHA pilotları veya şahısları izinsiz veya kayıtsız tescil olmadan uçuş yapılması halinde de 8 bin 498 TL cezai işleme tabi tutuluyor.

    Etiketler:
    Uçuşa yasak bölge, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İHA, Drone
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