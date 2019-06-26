TCDD'den 2 yeni 'turistik ekspres' hat

Ankara-Kars turistik Doğu Ekspresi seferlerini başlatan TCDD, bu özelliklere sahip iki treni daha hizmete sunmayı hedefliyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı, TCDD'ye turistik tren için yoğun talep gelmesi üzerine hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda ilk aşamada Ankara-Tatvan ve Ankara-Diyarbakır arasında “turistik tren” seferlerinin başlatılması hedefleniyor.

Kaynaklar, hala Ankara-Tatvan ve Ankara-Diyarbakır arasında tren seferlerinin bulunduğuna işaret ederek, “Ankara-Tatvan arası sefer yapan bir tren, Ankara-Diyarbakır arası sefer yapan da 2 trenin ‘turistik’ olarak adlandırılan özelliklerle donatılması ve bu şekilde sefer yapması gündemde” dedi.

Yeni turistik hatların ücreti henüz kesinleşmese de kaynaklar “Yolcu talebini olumsuz etkimeyecek bir bilet fiyatı söz konusu olacaktır” dedi.

ANKARA-KARS’TA EYLÜL YOĞUNLUĞU

Kaynaklar, 29 Mayıs’ta ilk seferini yapan Ankara-Kars turistik trenine yeterli talebin olduğunu belirterek, “Yaz mevsimi olmasına karşın talep iyi. Ancak, özellikle eylül ayı için yoğun talep söz konusu. Ankara-Kars’ta özellikle kış mevsiminde talep zirveye çıkıyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının ortak çalışması ile mayıs ayında Ankara-Kars arasında “Turistik Doğu Ekspresi” ilk seferini 31 Mayıs'ta yapmıştı. Ankara-Kars seferini 32 saatte tamamlayan trende, 4 kişilik koltuklu pulman vagon, yatak olabilen 4 kişilik örtülü kuşetli vagon, lavabo, buzdolabı ve masanın bulunduğu 2 kişilik yataklı vagonlar bulunuyor. Bilet ücreti ise 400 TL.