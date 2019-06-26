Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ''Türkiye ile ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemi vurgulandı'' denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper'le bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Akar ve Esper, ana karargahta ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili, Esper'in ABD Savunma Bakanı Vekili olarak atanmasının ardından ilk kez bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile NATO Karargahı’nda bir araya geldi. Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye, F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.''

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile NATO Karargâhında bir araya geldi.https://t.co/zAc3irgRf1#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/dENXN9kr3R — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2019

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