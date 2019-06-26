Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper'le bir araya geldi.
İkili, Esper'in ABD Savunma Bakanı Vekili olarak atanmasının ardından ilk kez bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile NATO Karargahı’nda bir araya geldi. Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye, F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.''
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile NATO Karargâhında bir araya geldi.https://t.co/zAc3irgRf1#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/dENXN9kr3R— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2019
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