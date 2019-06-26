Rabia Naz'ın babası, AK Partili Canikli'nin suç duyurusu üzerine ifade verecek

Giresun Eynesil’deki evinin önünde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin suç duyurusu üzerine savcılığa ifade verecek.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı baba Vatan’ı, Canikli’nin suç duyurusu nedeniyle ifade vermek üzere yarın öğleden sonra ifade vermeye çağırdı.

Şaban Vatan’ın avukatı Emel Bodur Kılıç, müvekkili hakkında Canikli tarafından yapılan birden fazla suç duyurusu olduğunu belirterek savcılık tebligatının, ifade alınmasının uzun süreli olacağını gösterdiğini söyledi.

SUÇ DUYURUSU SAYISI 5’E ÇIKTI

Vatan bugün de avukatının kendisini aradığını ve Canikli’nin hakkındaki suç duyurusu sayısının 3’ten 5’e çıktığını yazdı. Vatan'ın yarın öğleden sonra ifade vereceğini belirtildi.

Canikli’nin Şaban Vatan hakkında kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu bildiriliyor.

Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Baba Vatan bir süredir Twitter hesabından Canikli’yi suçlayan ifadeler kullanıyor, Canikli'nin kızının ölümünü örtbas ettiğini söylüyor.