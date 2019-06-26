Rabia Naz'ın babası, AK Partili Canikli'nin suç duyurusu üzerine ifade verecek

Şaban Vatan’ın avukatı Emel Bodur Kılıç, müvekkili hakkında Canikli tarafından yapılan birden fazla suç duyurusu olduğunu belirterek savcılık tebligatının, ifade alınmasının uzun süreli olacağını gösterdiğini söyledi.
SUÇ DUYURUSU SAYISI 5’E ÇIKTI
Vatan bugün de avukatının kendisini aradığını ve Canikli’nin hakkındaki suç duyurusu sayısının 3’ten 5’e çıktığını yazdı. Vatan'ın yarın öğleden sonra ifade vereceğini belirtildi.
Canikli’nin Şaban Vatan hakkında kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu bildiriliyor.
Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Baba Vatan bir süredir Twitter hesabından Canikli’yi suçlayan ifadeler kullanıyor, Canikli'nin kızının ölümünü örtbas ettiğini söylüyor.
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