İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladı

Zabaat aşağıya düşen küçük kız, yere çakılmak üzereyken havada yakaladı. 2 yaşındaki Suriye uyruklu Doha olayı burnu bile kanamadan atlattı. Küçük çocuğun ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyük korku yaşayan Doha'nın annesi aşağıya inerek, çocuğu aldı. Haber verilmesi üzerine Doha'nın babası Yusuf Muhammed eve geldi. Baba Muhammed kızının hayatını kurtardığı için Feuzi Zabaat'a 200 lira ödül verdi. Baba Yusuf Muhammed ertesi gün de kurban kesti.
‘TAM DÜŞERKEN, TUTTUM’
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan Feuzi Zabaat'ın pencereden düşen Doha Muhammed'i havada tutma anları sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Feuzi Zabaat çocuğu düşmek üzereyken son anda yakaladığı görülüyor. Olayı gören mahalle sakinleri de çocuğun yanına koşuyor. Feuzi Zabaat ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor.
İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladıhttps://t.co/UmXGSQVhpO pic.twitter.com/opLmw5xlYo— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 26, 2019
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