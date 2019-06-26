Türkiye'de 3 milyon 657 bin Suriyelinin yaşadığını açıklayan AK Partili Uslu: Maaş verilmiyor, yardım yapılıyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.
Uslu, Türkiye'de bulunan Suriyelilere maaş verilmediğini söyleyerek, "Hayatlarını idame ettirmeleri için yardım yapılıyor. Sığınmacıların ve Suriyelilerin suç işlediği iddiası tamamen bir efsaneden ibaret ve gerçekleri yansıtmıyor. İşlenen tüm suçların yüzde 3'ünün Suriyeliler tarafından işlendiğini gördük. Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor. Bunlara insani ve adalet duygusu temelinde yaklaşıyoruz. Göç isteğe bağlı bir durum değil. Savaştan kaçan sığınmacılar büyük bir travma yaşıyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var" diye konuştu.
✅ TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu olarak— Atay USLU (@atayuslu) 26 июня 2019 г.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sığınmacılara ve sığınmacı çocuklara yönelik
sosyo-psikolojik destekleri hakkında bilgi aldık.
✅ "Çocuklar doğacakları yeri, anne-babayı seçemezler ve çocukları korumak insani görevdir." pic.twitter.com/V9u6zvyKIr
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