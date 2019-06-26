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18:31 26 Haziran 2019
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    İmamoğlu CNN'e konuştu: Hiçbir kişi ya da kuvvet demokrasiyi tehdit edemez

    © AFP 2019 /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışmalı geçen seçim ve ardından yaşanan yeniden seçim sürecinin ardından CNN'e açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Hiçbir kişi ya da kuvvet demokrasiyi tehdit edemez" ifadelerini kullandı.

    © REUTERS / KEMAL ASLAN
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN'den Christiane Amanpour'a konuştu.

    Röportajın bir kısmını yayınlanan CNN, haberde İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'ince bir uyarıda bulunduğu' bilgisine yer verdi.

    Röportajda "23 Haziran bize göstermiştir ki hiçbir kişi ya da güç demokrasiyi tehdit edemez ve halkın iradesine karşı çıkamaz. Hiçbir politikacının bu gerçeği yok sayma lüksü yoktur" ifadelerini kullanan İmamoğlu, seçimlerin Türkiye'nin demokrasi geleğini yansıttığını söyleyerek şunları ekledi: 

    "Testi başarıyla geçtiğimizi düşünüyorum. İstanbul halkı seçimin meşruiyetini gösterdi ve seçim korundu. Hiç kimse bir daha seçimlere bunun gibi bir müdahalede bulunamayacak."

    'İSTANBUL'U KAZANAN TÜRKİYE'Yİ KAZANIR'

    Erdoğan'ın "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" sözlerinin hatırlatıldığı haberde ayrıca İmamoğlu'nun "Tek amacım İstanbul'a başarılı bir şekilde hizmet etmek" ifadelerine yer verildi. 

    'ULUSLARARASI ŞİRKETLERLE İNCELENECEK'

    İmamoğlu, belediyeyle ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak ise 'ilk işinin' bu iddiaları araştırmak olduğunu söyledi ve bunu 'uluslararası deneyime sahip denetim şirketlerinin incelemesi' ile yapılacağını söyledi.

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    © AA / Orhan Akkanat
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    Öte yandan, yolsuzluk iddialarının kişisel olarak Erdoğan'a dayandığını düşünmediğini söyleyen İmamoğlu, "Söz konusu iddialar partisi ve parti yönetimiyle alakalı olabilir. Sürecin nasıl ilerleyeceği yargının meselesi, benim kişisel sorumluluğum değil" dedi. 

    'ELİNİZİ BARIŞ İÇİN UZATMANIZ ÜLKENİN YARARINA OLACAKTIR'

    İmamoğlu ayrıca, "Erdoğan'ın bu kavşaktan sonra önceliği olarak siyasi kazancı sürdürmeye devam edeceğine inanmıyorum. Elinizi barış için uzatmak ülkenin yararına olacaktır" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    açıklama, demokrasi, Yolsuzluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), röportaj, CNN, Ekrem İmamoğlu
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